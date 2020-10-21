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Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями

Компания Adobe выпустила модернизированную версию своего фирменного векторного графического редактора Illustrator для планшетных компьютеров Apple iPad. Приложение, ориентированное на дизайнеров и иллюстраторов, было переработано и оптимизировано для функционирования на устройствах с сенсорным экраном и поддержкой управления стилусом.

Illustrator является третьим приложением для работы с графикой от Adobe, которое было перенесено на iPad. С 2014 года пользователям iPad доступно приложение Lightroom, а в прошлом году состоялся релиз Photoshop. Поскольку люди часто используют планшеты для того, чтобы работать и заниматься творчеством в любое удобное время, мобильные версии приложений Adobe являются долгожданными и востребованными продуктами.

Приложение Adobe Illustrator для iPad обладает базовым набором инструментов, которые пригодятся для создания векторной графики. Пользовательский интерфейс и рабочие инструменты были специально переработаны таким образом, чтобы взаимодействие с ними через сенсорный экран было максимально удобным. Некоторые более специфические функции отсутствуют, но они могут появиться в приложении позднее. Согласно имеющимся данным, дополнительные визуальные эффекты, кисти, а также новые функции в настоящее время находятся в разработке и должны появиться в приложении позднее.

Adobe Illustrator для iPad могут бесплатно использовать подписчики Creative Cloud, которым доступна настольная версия графического редактора. Всем остальным придётся оформлять платную подписку стоимостью $9,99 в месяц.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Графические редакторы,
Теги: adobe, illustrator, ipad, графический редактор
adobe, illustrator, ipad, графический редактор
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