Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее

Adobe выпустила новые версии Photoshop для настольных ПК и iPad с множеством дополнительных функций на базе искусственного интеллекта. Функция замены неба на фото Sky Replacement, добавленная Adobe в последнюю версию Photoshop Elements, теперь доступна в полной версии программы. Эта функция использует ИИ для разделения переднего плана и неба, и вы сможете создавать более драматические сцены несколькими щелчками мыши.

Другие новые функции, управляемые искусственным интеллектом, включают так называемые Neural Filters (нейронные фильтры). Они представляют собой фильтры Photoshop следующего поколения, новые и улучшенные инструменты для выбора частей изображений, а также другие инструменты для улучшения существующих функций или упрощения процесса редактирования изображений.

Photoshop — не первый инструмент, предлагающий функцию замены неба. Например, приложение Luminar предоставляет возможность легко корректировать небо на снимке уже более года. Сама идея довольно проста: теперь Photoshop может автоматически распознавать небо на ваших изображениях, а затем заменять его небом по вашему выбору. Поскольку цвета неба также влияют на всю сцену, это, очевидно, может привести к искажению изображению, поэтому ИИ Adobe также соответствующим образом скорректирует цвета остальной части изображения.

Photoshop будет поставляться с 25 вариантами заменами неба на снимке, но пользователь также сможет использовать свои собственные варианты.

Ещё одной изюминкой данного релиза являются Neural Filters. Этот инструмент на базе искусственного интеллекта, созданный в сотрудничестве с NVIDIA и использующий графические процессоры NVIDIA RTX с приложениями Adobe, демонстрируется в настоящее время на выставке Adobe MAX.

Neural Filters — это новый набор функций, позволяющий художникам вносить сложные корректировки в изображения за считанные секунды. Выполнение этих корректировок вручную потребовало бы у художников множество часов утомительной работы. ИИ позволяет им вносить эти изменения практически мгновенно.

Первые два «рекомендуемых» фильтра — Skin Smoothing (сглаживание кожи) и Style Transfer (передача стиля). Что делает первый — очевидно, а со вторым можно применить к своим изображениям стиль известных картин, например, «Звездной ночи» Винсента Ван Гога. Вы можете попробовать ещё шесть бета-фильтров. Один под названием Smart Portrait (умный портрет) позволяет вам изменять возраст человека, выражение лица, позу и многое другое.

Вы также сможете использовать нейронные фильтры для превращения чёрно-белых фото в цветные. С помощью фильтра Super Zoom вы можете увеличить разрешение определённых областей портретов при увеличении масштаба. Также есть опции для удаления артефактов, вызванных сжатием JPEG, и добавления имитации объёмной дымки к фону изображения, чтобы выбранный объект ещё больше выделялся.

Другие новые функции Photoshop включают в себя инструмент Pattern Preview, который даёт пользователю представление о том, как дизайн будет выглядеть как паттерн, а также предоставляет дополнительные способы настройки форм, возможность вернуть смарт-объект в исходное состояние и историю версий для облачных документов.

Пользователи настольных компьютеров также смогут синхронизировать облачные документы, чтобы использовать их в автономном режиме. Эта функция появится в iPad немного позже.