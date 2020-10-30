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Ноутбук HP ProBook x360 435 G7 и моноблоки HP 205 AIO G4 — универсальные рабочие инструменты

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Компьютеры компании HP у многих пользователей стойко ассоциируются с качественными и надёжными системами для работы. Именно такими ПК являются ноутбук ProBook x360 435 G7 и моноблоки HP 205 AIO G4 22 и 205 AIO G4 24, построенные на производительных процессорах AMD Ryzen.

Ноутбук HP ProBook x360 435 G7

Ноутбук ProBook x360 435 G7 характеризуется производителем как мощная и безопасна портативная система с привлекательным дизайном. Он выполнен в алюминиевом корпусе серебристого цвета со строгим внешним видом. Устройство обладает 13,3-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, за счёт чего габариты ноутбука составляют 30,85 × 22,29 × 1,79 см, а весит он 1,45 кг.

Одной их самых примечательных особенностей ноутбука ProBook x360 435 G7 является как раз его дисплей. Здесь применена высококачественная IPS-панель 4K BrightView диагональю 13,3 дюйма с разрешением 4K (3840 × 2160 точек), яркостью 400 кд/м2 и охватом цветового пространства NTSC на 72 %.

Дисплей к тому же является сенсорным, что позволяет взаимодействовать с ноутбуком не только через тачпад или мышь. А за счёт того, что экран закреплён на шарнирах, которые позволяют раскрывать его на 360 градусов, HP ProBook x360 435 G7 лёгким движением руки превращается в планшет, что даёт ещё больше свободы и вариантов его использования. Имеется и поддержка ввода с помощью специальных стилусов.

Ноутбук ProBook x360 435 G7 построен на новейших процессорах AMD Ryzen 4000-й серии. Самые младшие версии ноутбука комплектуются четырёхъядерным Ryzen 3 4300U с частотой до 3,7 ГГц, более продвинутые версии предлагают шестиядерный Ryzen 5 4500U с частотой до 4,0 ГГц, а самые продвинутые — восьмиядерный Ryzen 7 4700U с частотой до 4,1 ГГц. Все перечисленные чипы обладают встроенными графическими процессорами Radeon Vega нового поколения, которые отвечают за обработку графики в ноутбуке.

Дополняют процессор 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, которые можно расширить до 32 Гбайт за счёт наличия в ноутбуке двух слотов DDR4 SO-DIMM. Для хранения данных в ProBook x360 435 G7 предусмотрен скоростной твердотельный накопитель объёмом до 512 Гбайт, который подключается через быстрый интерфейс PCIe и использует протокол NVMe.

Имеются у ноутбука и современные скоростные интерфейсы. За беспроводные подключения отвечает контроллер Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 2×2 и Bluetooth 5. Также у ProBook x360 435 G7 имеется пара портов USB 3.1 Gen1, один порт USB 3.1 Type-C Gen 1, комбинированный 3,5-мм аудиоразъём, порт HDMI 1.4b и слот для карт памяти SD. Встроенная батарея имеет ёмкость 45 Вт·ч. Ноутбук комплектуется адаптером питания мощностью 45 Вт с универсальным разъёмом USB Type-C.

Работает ProBook x360 435 G7 под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Отметим, что в рассматриваемом ноутбуке особое внимание HP уделила вопросам безопасности, что важно для рабочих систем. Здесь имеются такие системы, как Absolute Persistence, HP DriveLock, Automatic DriveLock и HP Secure Erase, а также чип безопасности TPM 2.0. Предусмотрена возможность аутентификации при включении и перед загрузкой, а также защита главной загрузочной записи (MBR).

Моноблоки HP 205 AIO G4 22 и 24

В свою очередь моноблоки HP 205 AIO G4 ориентированы на выполнение типичных офисных задач, будь то работа с файлами или работа в Сети. Они предлагаются в версиях с дисплеями диагональю 21,5 и 23,8 дюйма, которые называются соответственно HP 205 AIO G4 22 и HP 205 AIO G4 24.

В более компактной модели применяются панели типов VA или IPS диагональю 21,5 дюйма с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек). В свою очередь более крупный HP 205 AIO G4 24 располагает 23,8-дюймовым IPS-экраном, также с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек). Дисплеи HP 205 AIO G4 с трёх сторон окружают весьма тонкие рамки, за счёт чего устройства получились компактными и имеют привлекательный внешний вид.

В основе моноблоков HP 205 AIO G4 используются гибридные процессоры AMD Ryzen и Athlon 3000-й серии. Самые младшие модификации опираются на двухъядерные AMD Athlon Silver 3050U с частотой до 3,2 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 2. В качестве более продвинутой опции предлагается процессор Ryzen 3 3250U, который располагает двумя ядрами и четырьмя потоками с частотой до 3,5 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 3. Наконец, самые мощные версии моноблоков построены на процессоре Ryzen 5 3500U, у которого есть четыре ядра, восемь потоков, частота до 3,7 ГГц и встроенная графика Vega 8.

Оба моноблока HP 205 AIO G4 могут нести на борту от 4 до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Подсистема хранения данных может быть представлена жёстким диском объёмом от 500 Гбайт до 2 Тбайт, а также скоростным твердотельным накопителем PCIe NVMe объёмом от 128 до 512 Гбайт. Доступны опции как с накопителями одного типа, так и с их сочетаниями. К слову, имеется также привод для оптических дисков DVD.

За сетевые возможности в моноблоках HP 205 AIO G4 отвечает проводной гигабитный контроллер Realtek и беспроводной контроллер Wi-Fi 5, также от Realtek. Набор портов включает по два USB 2.0 и USB 3.2 Gen1, сетевой порт, видеовыход HDMI 1.4, комбинированный разъем для микрофона/наушников, а также слот для SD-карт памяти. Моноблочные ПК компании HP могут поставляться как без операционной системы на борту, так и с Windows 10 в версиях Home или Pro.

Приобрести вышеописанные ноутбук HP ProBook x360 435 G7 и моноблоки HP 205 AIO G4 можно через официального дистрибьютера в России, компанию OCS Distribution.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp, amd, ноутбук, моноблок, ryzen
hp, amd, ноутбук, моноблок, ryzen
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