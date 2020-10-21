3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Hummer возвращается: электрический пикап...
Новости Hardware

Hummer возвращается: электрический пикап мощностью 1000 «лошадей» с запасом хода более 550 км

Бренд GMC, принадлежащий автогиганту General Motors, официально возродил всемирно известный бренд Hummer, представив так называемый суперпикап Hummer EV с полностью электрической силовой установкой.

Осенью следующего года в продажу поступит дебютная модель Hummer EV Edition 1. Она предусматривает использование трёх электрических моторов, а суммарная мощность достигает 1000 лошадиных сил. Крутящий момент — 15 592 Н·м. На разгон с 0 до 100 км/ч огромному автомобилю потребуется всего около трёх секунд.

Архитектура пикапа базируется на 800-вольтовой технике. Блок аккумуляторов Ultium обеспечивает запас хода более 560 км, а 10 минут подзарядки хватит на 160 км пробега. Стоимость Hummer EV Edition 1 — от 112 595 долларов США.

На осень 2022 года намечен выпуск версии Hummer EV 3Х с тремя моторами мощностью 800 «лошадей» и запасом хода около 480 км: такая версия обойдётся в 99 995 долларов.

Весной 2023-го дебютирует модификация Hummer EV 2Х с двумя моторами мощностью 625 лошадиных сил, способная проезжать 480 км: цена — 89 995 долларов США. Наконец, на весну 2024 года намечен выпуск двухмоторного варианта Hummer EV 2 мощностью 625 «лошадей» с запасом хода 400 км. Эту модификацию можно будет купить за 79 995 долларов.

Для суперпикапа разработан ряд уникальных технических решений. К примеру, режим «краба» CrabWalk позволяет всем четырём колёсам поворачиваться в одну сторону, благодаря чему машина едет по диагонали. А опция Extract Mode даёт возможность за счёт пневматической подвески максимально приподнять автомобиль для преодоления сложных участков.

В оснащение входят средства автопилотирования SuperCruise и система камер UltraVision, обеспечивающая 18 различных ракурсов просмотра. Пикап оборудован 13,4-дюймовым дисплеем развлекательной системы, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bose с 14 динамиками. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ford построит завод стоимостью $700 млн. для производства электрических пикапов F-150
Энтузиастам удалось создать реплику Tesla Cybertruck на шасси Ford F-150 Raptor
LG Chem начнёт выпуск новейших литиевых аккумуляторов в 2021 году и первым их получит электрический Hummer
Немцы полюбили Tesla. Она стала единственным автопроизводителем в Германии, у кого в этом году выросли продажи
Самый доступный электрокар в России предлагает 280 км хода по цене 2,3 млн рублей
В России показан прототип аэромобиля с дальностью полёта до 600 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: hummer, пикап, электрокар, электромобиль, автомобиль
hummer, пикап, электрокар, электромобиль, автомобиль
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 172
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 137
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 134
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 130

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
YouTube для Android вскоре позволит выбирать качество видео по умолчанию для разных типов интернет-соединения 9 мин.
Ошибка в Android 11 не позволяет приложениям переходить в полноэкранный режим 11 мин.
Microsoft выпустила первую тестовую сборку браузера Edge для устройств на базе Linux 14 мин.
Консольная версия Risk of Rain 2 вышла из раннего доступа и даже не подорожала 30 мин.
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована 2 ч.
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers 2 ч.
Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков 2 ч.
В России технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медицинское изделие 3 ч.
Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ 3 ч.
Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском 4 ч.
Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему. Новый SSD-контроллер E18 обеспечит скорость до 7,4 Гбайт/с 34 мин.
Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал 40 мин.
Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах 2 ч.
Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr. 2 ч.
Доступное сетевое хранилище TerraMaster F4-210 рассчитано на четыре накопителя 2 ч.
Vivo представила смартфон Y3s с процессором Helio P35 и ёмким аккумулятором 2 ч.
Verizon будет использовать платформу Nokia DAC для частных сетей 5G 2 ч.
После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно 3 ч.
Роботы займут половину рабочих мест уже через пять лет, но благодаря этому появятся новые вакансии 3 ч.
Lenovo представила ноутбуки Yoga 13s, 14s и 14c на платформе Intel Tiger Lake 3 ч.