Hummer возвращается: электрический пикап мощностью 1000 «лошадей» с запасом хода более 550 км

Бренд GMC, принадлежащий автогиганту General Motors, официально возродил всемирно известный бренд Hummer, представив так называемый суперпикап Hummer EV с полностью электрической силовой установкой.

Осенью следующего года в продажу поступит дебютная модель Hummer EV Edition 1. Она предусматривает использование трёх электрических моторов, а суммарная мощность достигает 1000 лошадиных сил. Крутящий момент — 15 592 Н·м. На разгон с 0 до 100 км/ч огромному автомобилю потребуется всего около трёх секунд.

Архитектура пикапа базируется на 800-вольтовой технике. Блок аккумуляторов Ultium обеспечивает запас хода более 560 км, а 10 минут подзарядки хватит на 160 км пробега. Стоимость Hummer EV Edition 1 — от 112 595 долларов США.

На осень 2022 года намечен выпуск версии Hummer EV 3Х с тремя моторами мощностью 800 «лошадей» и запасом хода около 480 км: такая версия обойдётся в 99 995 долларов.

Весной 2023-го дебютирует модификация Hummer EV 2Х с двумя моторами мощностью 625 лошадиных сил, способная проезжать 480 км: цена — 89 995 долларов США. Наконец, на весну 2024 года намечен выпуск двухмоторного варианта Hummer EV 2 мощностью 625 «лошадей» с запасом хода 400 км. Эту модификацию можно будет купить за 79 995 долларов.

Для суперпикапа разработан ряд уникальных технических решений. К примеру, режим «краба» CrabWalk позволяет всем четырём колёсам поворачиваться в одну сторону, благодаря чему машина едет по диагонали. А опция Extract Mode даёт возможность за счёт пневматической подвески максимально приподнять автомобиль для преодоления сложных участков.

В оснащение входят средства автопилотирования SuperCruise и система камер UltraVision, обеспечивающая 18 различных ракурсов просмотра. Пикап оборудован 13,4-дюймовым дисплеем развлекательной системы, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bose с 14 динамиками.