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Зонд OSIRIS-REx совершил исторический манёвр, успешно взяв образцы астероида Бенну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что автоматическая станция OSIRIS-REx успешно справилась со своей главной задачей — собрала образцы пород с поверхности астероида Бенну. Эта операция станет одним из важнейших событий в истории изучения космоса.

Напомним, что аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) был запущен к астероиду Бенну в 2016 году. Цель проекта — доставка на Землю образцов пород данного тела для комплексного изучения в лабораторных условиях. Анализ вещества, как ожидается, поможет пролить свет на эволюцию Солнечной системы.

В минувший вторник, 20 октября, станция OSIRIS-REx совершила ряд манёвров, что позволило ей сблизиться с астероидом и синхронизировать скорость вращения. После этого в дело вступила система TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) — роботизированный манипулятор длиной 3,35 метра для сбора образцов.

После соприкосновения с Бенну была выпущена струя азота, выдувшая с поверхности астероида частицы пород и пыль: эти образцы и были собраны системой TAGSAM.

Теперь специалисты NASA оценят, какое количество образцов удалось получить станции. Если результирующего объёма окажется достаточно, аппарат отправится к Земле с прибытием в сентябре 2023 года. В противном случае 12 января будет осуществлена вторая попытка сбора образцов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: osiris-rex, астероид, космос, наука, nasa
osiris-rex, астероид, космос, наука, nasa
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