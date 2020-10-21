3DNewsНовости SoftwareПремьераВидео: отважный учёный против разумных ц...
Новости Software

Видео: отважный учёный против разумных циркулярных пил в релизном трейлере Disc Room

Издательство Devolver Digital представило приуроченный к премьере трейлер научно-фантастической экшен-головоломки Disc Room от команды из четырёх именитых инди-разработчиков.

Как было объявлено в начале месяца, Disc Room поступит в продажу уже 22 октября текущего года. Указанная дата актуальна для PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch.

Из всех перечисленных целевых платформ оформить предварительный заказ на Disc Room можно лишь в сервисе Valve: там игра стоит 419 рублей. Вероятно, в других цифровых магазинах проект станет доступен для покупки уже после релиза.

События Disc Room разворачиваются в 2089 году: на орбите Юпитера появился огромный диск, исследовать который отправляется группа смелых учёных — среди них есть и главный герой.

Упомянутый релизный трейлер не содержит ни одного кадра из самой Disc Room: 48-секундный ролик призван в анимированном формате рассказать, что ждёт отважного исследователя в недрах загадочного лабиринта.

В Disc Room разработчики обещают возможность разгадать тайну инопланетного корабля, разнообразие геймплейных ситуаций, а также фантастические способности для протагониста (рывок, умение искривлять время и клонировать себя).

Напомним, Disc Room создаётся усилиями отвечавших за Minit Китти Калис (Kitty Calis) и Яна Виллема Ниймана (Jan Willem Nijman), автора High Hell Терри Веллманна (Terri Vellmann) и Doseone — композитора Enter the Gungeon.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смерть от диска — ещё не конец: экшен Disc Room выйдет на ПК и Switch 22 октября
Экстремальная экшен-головоломка Monochrome World в духе de Blob предложит раскрасить мир на PC и Switch уже в мае
В космосе никто не услышит твой крик: в Disc Room придётся спасаться от разумных циркулярных пил
В 8К на RTX 3090: блогер продемонстрировал работу The Witcher 3, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и других игр
Художник показал, как может выглядеть потенциальный ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 4
«Это столько всего сломает»: блогер научил Кратоса из недавней God of War «телепортироваться»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Пазл, Премьера, Nintendo,
Теги: disc room, devolver digital
disc room, devolver digital
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 172
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 137
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 134
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 130

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
YouTube для Android вскоре позволит выбирать качество видео по умолчанию для разных типов интернет-соединения 9 мин.
Ошибка в Android 11 не позволяет приложениям переходить в полноэкранный режим 11 мин.
Microsoft выпустила первую тестовую сборку браузера Edge для устройств на базе Linux 14 мин.
Консольная версия Risk of Rain 2 вышла из раннего доступа и даже не подорожала 30 мин.
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована 2 ч.
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers 2 ч.
Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков 2 ч.
В России технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медицинское изделие 3 ч.
Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ 3 ч.
Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском 4 ч.
Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему. Новый SSD-контроллер E18 обеспечит скорость до 7,4 Гбайт/с 34 мин.
Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал 40 мин.
Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах 2 ч.
Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr. 2 ч.
Доступное сетевое хранилище TerraMaster F4-210 рассчитано на четыре накопителя 2 ч.
Vivo представила смартфон Y3s с процессором Helio P35 и ёмким аккумулятором 2 ч.
Verizon будет использовать платформу Nokia DAC для частных сетей 5G 2 ч.
После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно 3 ч.
Роботы займут половину рабочих мест уже через пять лет, но благодаря этому появятся новые вакансии 3 ч.
Lenovo представила ноутбуки Yoga 13s, 14s и 14c на платформе Intel Tiger Lake 3 ч.