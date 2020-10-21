Видео: отважный учёный против разумных циркулярных пил в релизном трейлере Disc Room

Издательство Devolver Digital представило приуроченный к премьере трейлер научно-фантастической экшен-головоломки Disc Room от команды из четырёх именитых инди-разработчиков.

Как было объявлено в начале месяца, Disc Room поступит в продажу уже 22 октября текущего года. Указанная дата актуальна для PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch.

Из всех перечисленных целевых платформ оформить предварительный заказ на Disc Room можно лишь в сервисе Valve: там игра стоит 419 рублей. Вероятно, в других цифровых магазинах проект станет доступен для покупки уже после релиза.

События Disc Room разворачиваются в 2089 году: на орбите Юпитера появился огромный диск, исследовать который отправляется группа смелых учёных — среди них есть и главный герой.

Упомянутый релизный трейлер не содержит ни одного кадра из самой Disc Room: 48-секундный ролик призван в анимированном формате рассказать, что ждёт отважного исследователя в недрах загадочного лабиринта.

В Disc Room разработчики обещают возможность разгадать тайну инопланетного корабля, разнообразие геймплейных ситуаций, а также фантастические способности для протагониста (рывок, умение искривлять время и клонировать себя).

Напомним, Disc Room создаётся усилиями отвечавших за Minit Китти Калис (Kitty Calis) и Яна Виллема Ниймана (Jan Willem Nijman), автора High Hell Терри Веллманна (Terri Vellmann) и Doseone — композитора Enter the Gungeon.