Ремейк Final Fantasy VII получил первый пострелизный патч, но он оказался незначительным

Спустя более полугода с момента выхода первый эпизод ремейка Final Fantasy VII наконец-то получил пострелизный патч. Об этом сообщил пользователь форума ResetEra под псевдонимом Chasing.

Судя по комментариям в теме Chasing, пока что обновление доступно не во всех регионах. Square Enix подтверждать выпуск заплатки или делиться официальным списком изменений тоже не спешит.

Несмотря на это, сомневаться в выходе патча не приходится: в доказательство своих слов Chasing приложил пару скриншотов, на которых видно и само обновление, и номер версии игры (см. ниже) — 1.01.

Что касается вносимых заплаткой изменений, то в описании говорится лишь об исправлении различных багов. Какие именно ошибки были устранены разработчиками, не уточняется.

Эмпирическим путём пользователи выяснили, что обновление не избавляет первый эпизод ремейка Final Fantasy VII от проблемы с текстурами низкого разрешения, присутствующих в самых разных секциях игры.

По неподтверждённой информации, Square Enix готовит ремейк Final Fantasy VII к релизу на PlayStation 5, для которой наверняка исправит графические недочёты оригинальной версии.

Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII вышел 10 апреля текущего года для PS4, а ровно через 12 месяцев появится на других целевых платформах. Каких именно, в Square Enix пока не рассказывают.