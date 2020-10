Актёр The Last of Us Part II объявил о возвращении к работе — фанаты в ожидании сюжетного дополнения

Американский актёр Дерек Филлипс (Derek Phillips), известный по своей роли в The Last of Us Part II, у себя в микроблоге сообщил о долгожданном возвращении к работе. Будьте внимательны, в тексте ниже присутствуют спойлеры.

На прикреплённой к сообщению фотографии Филлипс предстаёт в костюме для захвата движений — этот метод анимации персонажей и объектов используется в фильмах и видеоиграх.

Для каких именно целей Филлипс облачился в рабочую экипировку, актёр не уточнил, однако в комментариях под записью предостаточно фанатских предположений на этот счёт.

Самая распространённая теория — Филлипс вернётся к своей роли в сюжетном дополнении к The Last of Us Part II. В проекте артист отыгрывает отца Эбби — Джерри Андерсона, — появляющегося во флешбеках.

Масла в огонь подливает и режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann). Портал GamesRadar обратил внимание, что разработчик отметил публикацию Филлипса как понравившуюся.

Ранее тот же Дракманн утверждал, что Naughty Dog не собирается выпускать сюжетное дополнение к The Last of Us Part II. Впрочем, планы студии могли измениться. Также нельзя исключать вариант, что Филлипс намекал на нечто совсем иное.

The Last of Us Part II вышла в июне текущего года на PlayStation 4. Предполагается, что рано или поздно игра получит многопользовательский компонент — на будущий показ мультиплеера недавно намекал Дракманн.