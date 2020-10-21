Джедайский экшен Star Wars Jedi: Fallen Order доберётся до Google Stadia в ноябре

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик Respawn Entertainment в рамках вчерашней трансляции Good Stuff анонсировали версию своего джедайского боевика Star Wars Jedi: Fallen Order для Google Stadia.

Объявление сопроводили трейлером с демонстрацией основных особенностей Stadia-версии Star Wars Jedi: Fallen Order и оглашением даты выхода — 24 ноября текущего года.

Издание Star Wars Jedi: Fallen Order для облачного сервиса Google обещает мгновенный доступ к проекту без необходимости скачивания или обновления, а также возможность играть на разных экранах — компьютера, смартфона и так далее.

«Переживите одну из величайших историй “Звёздных войн” со Star Wars Jedi: Fallen Order, в следующем месяце выходящей в Stadia. Подобно Силе, [Stadia] везде — играйте на своём ноутбуке, ПК, ТВ, телефоне и планшете», — гласит описание ролика.

События Star Wars Jedi: Fallen Order разворачиваются между третьим и четвёртым эпизодами «звёздной» саги: едва переживший приказ 66 джедай-падаван Кэл Кэстис стремится восстановить Орден джедаев.

С момента релиза для Star Wars Jedi: Fallen Order вышло несколько патчей, включая обновление с режимом «Новая игра +», испытаниями и дополнительными настройками доступности. По слухам, в будущем проект ждёт ещё одна порция контента.

Star Wars Jedi: Fallen Order поступила в продажу для PC, PS4 и Xbox One ещё 15 ноября 2019 года. По информации журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), история Кэла Кэстиса получит продолжение.