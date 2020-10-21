Ноутбук Fujitsu LifeBook UH-X/E3 с 13,3" дисплеем весит всего 640 граммов

Компания Fujitsu анонсировала тонкий и лёгкий портативный компьютер LifeBook UH-X/E3, использующий аппаратную платформу Intel Tiger Lake (процессор Core одиннадцатого поколения) с графикой Intel Iris Xe.

Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Габариты корпуса составляют 307 × 197 × 15,5 мм, а весит устройство всего 638 г.

Задействован чип Core i7-1165G7, содержащий четыре вычислительных ядра (восемь потоков инструкций) с тактовой частотой до 4,7 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X-4266 составляет 8 Гбайт, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe SSD вместимостью 1 Тбайт.

Лэптоп располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети, стереофоническими динамиками, 1-мегапиксельной веб-камерой, а также дактилоскопическим сканером.

В набор интерфейсов входят по два порта USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, разъём HDMI, гнездо для сетевого кабеля, SD-слот и стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11 часов, но в реальных условиях оно, вероятнее всего, окажется вдвое меньше.