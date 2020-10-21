Amazon продлила «удалёнку» до июня 2021 года

Интернет-компания Amazon во вторник сообщила сотрудникам, чья работа может выполняться из дома, о том, что они могут продолжить работу в этому режиме до конца июня, продлив тем самым ранее установленный из-за пандемии COVID-19 срок действия рекомендаций по удалённой работе с января 2021 года.

«Мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание здоровью наших сотрудников и следуем указаниям местных органов власти, — говорится в заявлении представителя компании. — Сотрудники, чья работа может эффективно выполняться из дома, могут продолжать выполнять эту работу из дома до 30 июня 2021 года. Мы вложили значительные средства и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность тех, кто решил приходить в офис, посредством физического дистанцирования, тщательной уборки, проверки температуры и предоставления масок для лица и дезинфицирующего средства для рук».

Это объявление было сделано менее чем через три недели после того, как крупнейший в мире интернет-магазин сообщил, что в этом году коронавирусом заразились более 19 тыс. его сотрудников в США.

Напомним, что Twitter стала первой крупной технологической компанией, разрешившей в мае сотрудникам, которые могут выполнять должностные обязанности удалённо, работать из дома на постоянной основе.

Facebook заявила, что позволит своим сотрудникам работать из дома до июля следующего года, в то время как Google продлила период удалённой работы для тех, кому нет необходимости находиться в офисе, до июня 2021 года.