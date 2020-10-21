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Texas Instruments: спрос вернулся в сегмент потребительской электроники и автомобильный

Американский «старожил» рынка, компания Texas Instruments, снабжает полупроводниковыми компонентами около сотни тысяч клиентов, поэтому её квартальная отчётность позволяет судить о состоянии мировой экономики с высокой достоверностью. На минувшем мероприятии представители компании заявили, что спрос вернулся в сегмент бытовой электроники и автомобильный сектор.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Напомним, что многие участники рынка с весны жаловались на спад спроса со стороны производителей автомобилей. Потребители не только отложили покупку новых машин до более предсказуемых времён, но и банально стали меньше передвигаться из-за ограничений в рамках режима самоизоляции. Texas Instruments, которая в третьем квартале выручила примерно столько же, сколько год назад ($3,82 млрд), заявила о возвращении спроса на полупроводниковые компоненты со стороны автомобильной отрасли к прошлогоднему уровню. Предприятия по производству автомобилей в США и Европе возобновили работу, поэтому спрос на продукцию Texas Instruments начал возвращаться к уровню аналогичного периода предыдущего года.

Одновременно поддержку выручке компании оказал сегмент бытовой электроники — спросом пользовались телевизоры и «умные» колонки, которые помогают коротать время в условиях самоизоляции. Финансовый директор Texas Instruments Рафаэль Лизарди (Rafael Lizardi) при этом счёл нужным заявить, что мировая экономика далека от нормального состояния. «Долгосрочные тенденции не внушают опасений, но это не означает, что в ближайшие два–три квартала мы не можем столкнуться с провалами спроса», — добавил он.

В минувшем квартале Texas Instruments прекратила снабжать компонентами китайскую компанию Huawei Technologies. На долю этого клиента в третьем квартале приходилось не более 2 % всей выручки американского производителя. В четвёртом квартале профильная часть выручки достигнет нулевого значения. В текущем отчётном периоде компания рассчитывает выручить от $3,41 до $3,69 млрд, что выше ожиданий отраслевых аналитиков. Курс акций Texas Instruments на этом фоне вырос на один процент после публикации квартальной отчётности.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: texas instruments, финансы, автомобили, полупроводники, аналитика
texas instruments, финансы, автомобили, полупроводники, аналитика
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