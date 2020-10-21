Cyberpunk 2077 сохранит синхронизацию губ с речью во всех дубляжах, включая русский

Старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер (Philipp Weber) у себя в микроблоге поделился видео исследовательской компании JALI Research, отвечавшей в игре за синхронизацию губ с речью на разных языках.

Как объяснил в ролике ведущий технический директор персонажей Матеуш Поплавский (Mateusz Poplawski), из-за размаха проекта CD Projekt RED пришлось отказаться от проработки анимаций лица вручную и найти другое решение.

Выход из ситуации подсказала уже упомянутая JALI Research, чья технология на основе машинного обучения позволяет автоматизировать процесс создания лицевой анимации в Cyberpunk 2077.

Одной работой искусственного интеллекта при этом дело не ограничивается. По словам Вебера, для готового продукта результат JALI Research ещё должен пройти через анимационную и кинематографическую команды CD Projekt RED.

Дизайнер уровней Майлз Тост (Miles Tost) также добавил, что сотрудничество с JALI Research позволило сохранить синхронизацию губ с речью героев во всех локализациях Cyberpunk 2077 с дубляжом (всего таких 10), включая русскую.

«Чем из достигнутого моими коллегами я особенно горжусь, так это полной синхронизацией губ [с речью] для озвученных языков, что в играх бывает нечасто», — заявил Тост.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. О том, чем ещё будет примечателен перевод игры на русский язык, разработчики рассказали в рамках «ИгроМир Online 2020».