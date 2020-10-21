Вышел смартфон Huawei Y7a с квадрокамерой, экраном Full HD+ и ёмким аккумулятором

Компания Huawei, чьё положение на мобильном рынке ухудшается из-за американских санкций, представила смартфон среднего уровня Y7a с фирменным процессором Kirin 710A и операционной системой Android 10 с надстройкой EMUI 10.1.

Аппарат оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 пикселей. По центру в верхней области экрана имеется отверстие: здесь располагается фронтальная камера с 8-мегапиксельным датчиком и максимальной диафрагмой f/2,0.

В состав тыльной камеры включены четыре компонента: 48-мегапиксельный основной сенсор (f/1,8), широкоугольный блок (120 градусов; f/2,4) с 8 млн пикселей, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Дополнительно владельцы смогут установить microSD-карту ёмкостью до 512 Гбайт.

Оснащение включает боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Габариты составляют 165,6 × 76,8 × 9,26 мм, вес — 206 г. Мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 22,5-ваттную подзарядку SuperCharge.