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Онлайн-кинотеатр Quibi появился на Apple TV, Android TV и Amazon Fire TV

Платформа потокового видео Quibi выпустила приложения для Apple TV, Android TV и Amazon Fire TV. Компания сообщила об этом в разделе поддержки сервиса. Вероятно, разработчики стремятся расширить охват аудитории путём расширения доступных платформ.

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lipmanhearne.com

Возможно, причина связана с низким числом платных подписчиков Quibi. В июле аналитики Sensor Tower заявили, что на старте в сервисе зарегистрировалось более 910 тысяч человек. Через три месяца, после окончания бесплатного пробного периода, число платных подписчиков составило около 8 % от стартового числа (около 72 тысяч человек).

Запуск Quibi состоялся в апреле 2020 года. Его основателями стали соучредитель DreamWorks Джеффри Катценберг (Jeffrey Katzenberg) и бывший топ-менеджер eBay и Hewlett-Packard Мег Уитмен (Meg Whitman). Изначально платформа была ориентирована исключительно на пользователей мобильных платформ. Главным отличием сервиса стала адаптация кадра под положение смартфона — его можно смотреть как горизонтально, так и вертикально. Создатели вложили в создание контента более миллиарда долларов.

20 октября The Information заявил, что Катценберг пытался продать сервис Facebook и NBC Universal. Причины не называются. Также издание сообщило, что основатель рассматривает вариант с закрытием Quibi.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: apple tv, android tv, quibi, онлайн-кинотеатр, потоковый сервис
apple tv, android tv, quibi, онлайн-кинотеатр, потоковый сервис
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