Вогнутый монитор Dell P3421W обладает разрешением UWQHD и соотношением сторон 21:9

Компания Dell выпустила большой монитор P3421W, построенный на качественной матрице IPS изогнутой формы: радиус кривизны составляет 3800R, что, как утверждается, повышает комфорт при длительной работе.

Новинка обладает диагональю 34 дюйма. Использована панель формата UWQHD с разрешением 3440 × 1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Показатели яркости и контрастности — 300 кд/м2 и 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Время отклика матрицы равно 5 мс, частота обновления — 60 Гц. Реализованы функции Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP).

Новинка наделена симметричным портом USB Type-C с возможностью подачи до 65 Вт энергии: к этому разъёму при помощи одного кабеля может быть подключён портативный компьютер. Есть также интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратор USB 3.2 Gen1.

Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота экрана, менять его высоту по отношению к поверхности стола. KVM-переключатель позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных подключённых компьютеров.