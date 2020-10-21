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Новости Hardware

OnePlus выпустит следующие флагманские смартфоны намного раньше обычного

Похоже, сразу несколько известных компаний решили ускорить вывод на рынок флагманских смартфонов следующего поколения. В частности, как сообщают сетевые источники, именно так намерена поступить OnePlus.

Здесь и ниже OnePlus 8T / Изображения разработчика

Здесь и ниже OnePlus 8T / Изображения разработчика

Обычно OnePlus организовывала презентацию новых аппаратов высшего ценового сегмента в мае. Однако в случае нынешних устройств OnePlus 8 анонс состоялся 14 апреля. Следующее поколение смартфонов, по данным интернет-ресурсов, дебютирует ещё раньше.

Android Central утверждает, что смартфоны семейства OnePlus 9 предстанут ориентировочно в середине марта, то есть примерно на месяц раньше предшественников. Это, как ожидается, позволит увеличить объём продаж устройств.

В новую серию, по слухам, войдут модели OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Их основой послужит процессор Snapdragon 875, анонс которого ожидается в начале декабря этого года. Аппаратам приписывают наличие 120-Гц дисплея с очень узкими рамками. Разумеется, будет реализована поддержка 5G.

Нужно отметить, что ускорить вывод на рынок флагманских смартфонов следующего поколения намерена и компания Samsung. Аппараты семейства Galaxy S21 якобы предстанут уже в январе — на полтора месяца раньше обычного. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, смартфон
oneplus, смартфон
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