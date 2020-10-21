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Новости Hardware

Смартфон Vivo iQOO U1x получил экран HD+ и тройную камеру при цене от $135

Китайская компания Vivo, как и предполагалось, представила смартфон среднего уровня iQOO U1x без поддержки сетей 5G. Аппарат использует платформу Qualcomm и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой iQOO UI.

Применён 6,51-дюймовый дисплей IPS формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Панель занимает 89 % площади фронтальной поверхности. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/1,8.

Сзади установлена тройная камера: она вобрала в себя 13-мегапиксельный датчик (f/2,2), а также пару 2-мегапиксельных модулей для макросъёмки и сбора информации о глубине сцены.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 662, содержащий восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт.

Новинка получает питание от аккумулятора на 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. В боковой части находится дактилоскопический сканер. Габариты составляют 164,41 × 76,32 × 8,41 мм, вес — 192,3 г.

Смартфон iQOO U1x предлагается по цене от 135 до 180 долларов США в зависимости от размера памяти. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, iqoo, смартфон
vivo, iqoo, смартфон
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