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Российский бизнес попросил власти упростить доступ к государственным базам данных

Ассоциация больших данных (куда входят «Яндекс», Mail.ru, «Сбер» и др.) обратилась в правительство с просьбой упростить доступ компаниям к государственным информационным системам (ГИС). Об этом пишет «Коммерсантъ». Нововведение призвано упростить интеграцию государственных ресурсов с корпоративными экосистемами. Некоторые эксперты считают, что это повысит риск утечек персональных данных.

Inc

Inc. 

Участники АБД попросили составить «дорожную карту», которая упростит доступ к государственным информационным системам, ресурсам и реестрам. Президент ассоциации Анна Серебряникова утверждает, что это взаимовыгодные отношения. Стороны подпишут соглашение, которое будет детально оговаривать формат и детали сотрудничества. Доступ будет предоставляться за фиксированную плату, но размер её не называется.

Руководитель службы проектов по развитию бизнеса «Яндекса» Леван Шаламберидзе пояснил, что сейчас доступ бизнеса к государственным системам затруднён. Например, компания не может получить сведения о передвижении общественного транспорта или из Росреестра. По его словам, чиновники часто отказываются от сотрудничества или требуют взамен бесплатный доступ к коммерческим продуктам.

Минцифры согласно с наличием проблемы и планирует создать «государственную фабрику данных». Это инструмент, который облегчит доступ бизнеса к ГИС и реестрам, которые можно будет использовать на внешних коммерческих площадках. Он также предполагает наличие чёткого перечня правил и методологии работы с данными.

Партнер департамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов отметил, что подобное сотрудничество сделает работу сервисов более эффективной. Например, пользователи смогут верифицироваться в магазинах при помощи сервиса «Госуслуги», благодаря чему магазин получит детальную информацию о покупателе. Но в таком случае возрастает риск утечек персональных данных.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: базы данных, государство, бизнес, яндекс, big data, гис
базы данных, государство, бизнес, яндекс, big data, гис
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