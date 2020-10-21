Магический куб со множеством реальностей: представлена головоломка Moncage для Switch, ПК и смартфонов

Издательство X.D. Network и студия Optillusion представили Moncage — приключенческую игру-головоломку, в которой предстоит исследовать мир, заключённый в загадочный куб. Проект планируется выпустить на Nintendo Switch, ПК (в Steam) и на мобильных устройствах. Дата запуска и цена пока не объявлены.

Зато разработчики уже выпустили трейлер, который даёт представление об игровом процессе. Судя по видео, в Moncage игроку предстоит исследовать странный куб. Каждая грань — окно в уникальный мир, но при этом под определёнными углами миры могут соприкасаться и взаимодействовать. Будь то старая фабрика, спальня или затерянный остров — нужно соединить объекты, чтобы решить загадку и разгадать секреты.

Moncage представляет многомерный мир с маяками, фабриками и гаванями, заключёнными в куб. Разные пространства куба имеют разные эффекты, и все они объединяются, чтобы создать необычное визуальное окружение. В процессе решения головоломок необходимо использовать оптические иллюзии, чтобы обнаружить скрытые связи.

Разработчики обещают, что в процессе собирания разрозненных фрагментов будет постепенно раскрываться и сюжет: игроки смогут раскрыть правду, спрятанную в магическом кубе. Команда также сообщила, что музыкальная группа Berlinist из Барселоны, участвовавшая в работе над очаровательным акварельным платформером GRIS, присоединилась к проекту. Вместе с выходом Moncage будет выпущен и оригинальный музыкальный альбом.