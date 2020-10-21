Однажды в Млечный Путь врезалась карликовая галактика, да там и осталась

Астрономы обнаружили доказательство, что около трёх миллиардов лет назад наша галактика Млечный Путь испытала жёсткое радиальное столкновение с неизвестной карликовой галактикой. Гравитация разорвала малышку, и её звёзды стали нашими. Но астрофизики сумели вычислить чужаков и время происшествия этого космического ДТП.

В нашей галактике аномальные скопления звёзд и разнонаправленные траектории их движения были выявлены ещё 20 лет назад в созвездии Девы. Эти области получили названия Сверхплотностью Девы. Поскольку звёзды в этих областях двигались не согласованно, а иногда в противоположных направлениях, родилось предположение, что это остатки от некогда карликовой галактики, въехавшей в бок Млечному Пути и разорванной гравитационными силами.

Именно этот сценарий доказывают выкладки и последние наблюдения, о чём группа астрофизиков из США и Канады сообщила в издании The Astrophysical Journal. Карликовая галактика влетела в Млечный Путь, прошла сквозь его ядро, попутно была разорвана, и её остатки вновь неоднократно были притянуты ядром, совершая затухающие колебательные движения вокруг центра нашей галактики. Судя по остаточной амплитуде, столкновение произошло 2,7 млрд лет назад.

«Неправильные» скопления в нашей галактике выдали себя по оболочкам газа и пыли вокруг себя, которые и позволили астрономам выявить такие образования и детально изучить движение звёзд в этих скоплениях. Форма оболочек скоплений изогнута таким образом, что указывает на место, где карликовая галактика начала разрываться на части. Это позволило увидеть всю картину целиком и понять, почему одни звёзды в таких скоплениях удаляются от нас, а другие приближаются к нам.

Изучение подобных «ДТП» космических масштабов позволит лучше понять процессы формирования галактик и других космических явлений. Наша галактика Млечный Путь уже вошла в столкновение с другим вселенским объектом — галактикой Андромеда. Быть может, следы прошлого столкновения помогут лучше понять последствия нового.