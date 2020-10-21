3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиОднажды в Млечный Путь врезалась карлико...
Новости Hardware

Однажды в Млечный Путь врезалась карликовая галактика, да там и осталась

Астрономы обнаружили доказательство, что около трёх миллиардов лет назад наша галактика Млечный Путь испытала жёсткое радиальное столкновение с неизвестной карликовой галактикой. Гравитация разорвала малышку, и её звёзды стали нашими. Но астрофизики сумели вычислить чужаков и время происшествия этого космического ДТП.

В нашей галактике аномальные скопления звёзд и разнонаправленные траектории их движения были выявлены ещё 20 лет назад в созвездии Девы. Эти области получили названия Сверхплотностью Девы. Поскольку звёзды в этих областях двигались не согласованно, а иногда в противоположных направлениях, родилось предположение, что это остатки от некогда карликовой галактики, въехавшей в бок Млечному Пути и разорванной гравитационными силами.

Именно этот сценарий доказывают выкладки и последние наблюдения, о чём группа астрофизиков из США и Канады сообщила в издании The Astrophysical Journal. Карликовая галактика влетела в Млечный Путь, прошла сквозь его ядро, попутно была разорвана, и её остатки вновь неоднократно были притянуты ядром, совершая затухающие колебательные движения вокруг центра нашей галактики. Судя по остаточной амплитуде, столкновение произошло 2,7 млрд лет назад.

«Неправильные» скопления в нашей галактике выдали себя по оболочкам газа и пыли вокруг себя, которые и позволили астрономам выявить такие образования и детально изучить движение звёзд в этих скоплениях. Форма оболочек скоплений изогнута таким образом, что указывает на место, где карликовая галактика начала разрываться на части. Это позволило увидеть всю картину целиком и понять, почему одни звёзды в таких скоплениях удаляются от нас, а другие приближаются к нам.

Обнаруженные в составе Млечного Пути звёздные скопления со своей оболочкой. Истчоник изображения Rensselaer Polytechnic Institute

Обнаруженные в составе Млечного Пути звёздные скопления со своей оболочкой. Источник изображения Rensselaer Polytechnic Institute

Изучение подобных «ДТП» космических масштабов позволит лучше понять процессы формирования галактик и других космических явлений. Наша галактика Млечный Путь уже вошла в столкновение с другим вселенским объектом — галактикой Андромеда. Быть может, следы прошлого столкновения помогут лучше понять последствия нового.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фото дня: спиральная галактика со сверхмассивной чёрной дырой
ДТП космических масштабов всё ближе: газовый ореол Млечного Пути уже столкнулся с ореолом галактики Андромеды
«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути
Рогозин оценил создание сверхтяжёлой ракеты «Енисей» в 1 трлн рублей. И это дешевле американского аналога
Японцы научились печатать быстрые TF-транзисторы из органики. Могут появиться необычные дисплеи
К запуску на МКС подготовлен воздушный шлюз нового поколения
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: млечный путь, астрономия, наблюдение
млечный путь, астрономия, наблюдение
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 172
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 137
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 134
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 130

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
YouTube для Android вскоре позволит выбирать качество видео по умолчанию для разных типов интернет-соединения 9 мин.
Ошибка в Android 11 не позволяет приложениям переходить в полноэкранный режим 11 мин.
Microsoft выпустила первую тестовую сборку браузера Edge для устройств на базе Linux 14 мин.
Консольная версия Risk of Rain 2 вышла из раннего доступа и даже не подорожала 30 мин.
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована 2 ч.
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers 2 ч.
Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков 2 ч.
В России технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медицинское изделие 3 ч.
Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ 3 ч.
Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском 4 ч.
Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему. Новый SSD-контроллер E18 обеспечит скорость до 7,4 Гбайт/с 34 мин.
Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал 40 мин.
Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах 2 ч.
Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr. 2 ч.
Доступное сетевое хранилище TerraMaster F4-210 рассчитано на четыре накопителя 2 ч.
Vivo представила смартфон Y3s с процессором Helio P35 и ёмким аккумулятором 2 ч.
Verizon будет использовать платформу Nokia DAC для частных сетей 5G 2 ч.
После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно 3 ч.
Роботы займут половину рабочих мест уже через пять лет, но благодаря этому появятся новые вакансии 3 ч.
Lenovo представила ноутбуки Yoga 13s, 14s и 14c на платформе Intel Tiger Lake 3 ч.