В новой вакансии на сайте студии-разработчика Ghost of Tsushima углядели намёк на продолжение

Портал IGN обратил внимание, что студии-разработчику Ghost of Tsushima — Sucker Punch Productions — неожиданно понадобился нарративный сценарист с любовью к феодальной Японии.

Напомним, события Ghost of Tsushima разворачиваются на территории японского острова Цусима времён первого монгольского вторжения (1274 год), то есть как раз в рамках указанного выше периода истории.

Согласно описанию должности на официальном сайте Sucker Punch Productions, от потенциального нарративного сценариста требуется «желание писать истории в феодальной Японии».

Сюжет самой Ghost of Tsushima при этом уже завершён, а недавно добавленный в игру многопользовательский режим «Легенды» не предполагает большого количества сценарного контента.

В связи с этим можно предположить, что Sucker Punch Productions планирует расширение вселенной Ghost of Tsushima: с помощью полноценного сиквела, самостоятельного или не очень дополнения или нового контента для «Легенд».

В том, что Ghost of Tsushima наверняка получит продолжение, сомневаться не приходится: за три дня с релиза игра установила рекорд продаж для проектов Sony по новой интеллектуальной собственности.

Ghost of Tsushima вышла в июле текущего года на PlayStation 4. При этом благодаря технологии обратной совместимости самурайский экшен Sucker Punch Productions будет доступен и на PlayStation 5.