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Apple получает миллиардные бонусы ежегодно за предоставление приоритета поисковой системе Google

Американское правосудие ощетинилось на Google, как можно судить по активности в сфере антимонопольных расследований против поискового гиганта. Как выясняется, в скандале может быть замешана и Apple, которая согласилась на возмездной основе сделать поисковую систему Google приоритетной для использования в своих мобильных устройствах.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Подробности нового антимонопольного расследования публикует Bloomberg. У следствия имеются доказательства того, что в 2018 году Google и Apple на высшем уровне договорились об использовании поисковой системы первой в качестве платформы по умолчанию на мобильных устройствах второй. Покупатели устройств Apple при запуске браузера Safari в результате неизбежно начинали пользоваться поисковой системой Google, хотя после первого запуска имели возможность заменить поисковую платформу на альтернативную. Apple в свою защиту заявила, что не блокирует использование сторонних поисковых систем или переход на их сайты с мобильных устройств собственной марки.

Министерство юстиции США располагает доказательствами того, что около половины всего трафика Google, генерируемого поисковыми запросами в 2019 году, поступало с мобильных устройств Apple. Утверждается, что денежные поступления от Google компания Apple отображает в статье отчётности «услуги», выручка по которой неуклонно растёт в последние годы. По оценкам экспертов, Apple может ежегодно получать от $8 до $12 млрд «в знак благодарности» от Google. Встреча руководителей обеих компаний в 2018 году, по словам первоисточника, породила у одного из очевидцев ощущение, что «точка зрения сторон совпадает, словно если бы они были единой компанией».

Представители Google считают, что инициатива американских властей призвана искусственным образом продвигать посредственные поисковые системы. В прошлом году ответственный за работу с регулирующими органами директор Apple на заседании Конгресса США заявил, что исследования компании подтвердили стремление пользователей по собственной воле выбирать поисковую систему Google за её потребительские качества. Никто и не собирается навязывать клиентам ту или иную платформу, как пытаются доказать обвиняемые стороны.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Браузеры, Операционные системы, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: google, apple, антимонопольное расследование
google, apple, антимонопольное расследование
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