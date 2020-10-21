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Двойная «башня» ID-Cooling SE-70 охладит пыл 280-ваттного процессора

Компания ID-Cooling анонсировала высокопроизводительный охладитель SE-70, предназначенный для использования с мощными процессорами AMD и Intel, показатель TDP (максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии) которых достигает 280 Вт.

Новинка выполнена в формате двойной «башни». Конструкцией предусмотрено наличие двухсекционного алюминиевого радиатора, через который проходят семь U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании находится никелированная медная пластина.

В состав кулера входят два 120-миллиметровых вентилятора, один из которых установлен между секциями радиатора, а второй — на внешней стороне. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 130 кубических метров в час при уровне шума не более 35,2 дБА. Вентиляторы выполнены на основе гидравлического подшипника.

Общие габариты охладителя составляют 122 × 141 × 156 мм. Говорится о совместимости с процессорами AMD AM4, а также с чипами Intel LGA 1200/115х.

К сожалению, пока не уточняется, когда и по какой цене охладитель ID-Cooling SE-70 появится на коммерческом рынке. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: id-cooling, кулер, система охлаждения, охлаждение
id-cooling, кулер, система охлаждения, охлаждение
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