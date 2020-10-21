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iPhone 12 Pro Max получил батарею меньшей ёмкости, чем у предшественника

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл ёмкость аккумулятора iPhone 12 Pro Max — старшего представителя нового семейства смартфонов Apple, которые дебютировали на прошлой неделе.

Изображения Apple

Изображения Apple

На сайте регулятора говорится, что iPhone 12 Pro Max получает питание от батареи ёмкостью 3687 мА·ч. Для сравнения: аппарат предыдущего поколения — iPhone 11 Pro Max — несёт на борту батарею на 3969 мА·ч. Таким образом, у новинки ёмкость упала приблизительно на 7 %.

Впрочем, несмотря на разницу в ёмкости аккумуляторов, названные смартфоны, судя по заявлениям Apple, обладают одинаковым временем автономной работы при воспроизведении мультимедийных материалов — до 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.

Данные TENAA также говорят о том, что аппарат iPhone 12 Pro Max несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти.

Добавим, что смартфон наделён 6,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2778 × 1284 точки, процессором A14 Bionic, тройной камерой с лидаром и модемом 5G. Цена на российском рынке начинается со 109 990 рублей. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone, apple iphone, смартфон, аккумулятор, батарея
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