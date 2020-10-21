iPhone 12 Pro Max получил батарею меньшей ёмкости, чем у предшественника

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл ёмкость аккумулятора iPhone 12 Pro Max — старшего представителя нового семейства смартфонов Apple, которые дебютировали на прошлой неделе.

На сайте регулятора говорится, что iPhone 12 Pro Max получает питание от батареи ёмкостью 3687 мА·ч. Для сравнения: аппарат предыдущего поколения — iPhone 11 Pro Max — несёт на борту батарею на 3969 мА·ч. Таким образом, у новинки ёмкость упала приблизительно на 7 %.

Впрочем, несмотря на разницу в ёмкости аккумуляторов, названные смартфоны, судя по заявлениям Apple, обладают одинаковым временем автономной работы при воспроизведении мультимедийных материалов — до 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.

Данные TENAA также говорят о том, что аппарат iPhone 12 Pro Max несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти.

Добавим, что смартфон наделён 6,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2778 × 1284 точки, процессором A14 Bionic, тройной камерой с лидаром и модемом 5G. Цена на российском рынке начинается со 109 990 рублей.