Windows теперь можно запускать на Chromebook с помощью Parallels Desktop

Партнёрство компаний Google и Parallels привело к созданию программного решения, позволяющего запускать Windows на корпоративных устройствах Chromebook. Благодаря этому пользователи Chromebook Enterprise смогут взаимодействовать с Windows-приложениями через Parallels Desktop для выполнения разного рода рабочих задач.

Полноценная интеграция Windows и Chrome OS позволит корпоративным пользователям взаимодействовать с любыми разрешёнными в их компании Windows-приложениями, буквально работая бок о бок с софтверными продуктами на базе Android. Chrome OS может автоматически перенаправлять определённые типы файлов Windows непосредственно в Parallels Desktop, чтобы сделать проще открытие файлов, для взаимодействия с которым обычно используются приложения Windows.

Поддерживается запуск нескольких полнофункциональных приложений Windows внутри виртуальной машины Parallels Desktop, реализован общий буфер обмена, настраиваемые папки и общие профили пользователей. Это значительно упрощает процесс обмена файлами между Windows и Chrome OS и в целом делает работу более комфортной. Принтеры, поддерживаемые в Chrome OS, также будут доступны в Windows, а вот веб-камеры, микрофоны и другие USB-устройства пока не поддерживаются в Windows. Разработчики из Parallels работают над реализацией поддержки USB-устройств и веб-камер.

Имеется интеграция с консолью администратора Google, за счёт чего можно легко активировать и деактивировать решение Parallels Desktop на пользовательских Chromebook, а также выполнять другие задачи. Благодаря этому процесс администрирования клиентских устройств значительно упрощается.

Программный продукт Parallels Desktop для Chromebook Enterprise уже сейчас доступен для приобретения. Стоимость годовой подписки для одного пользователя составляет 70 долларов США.