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Foxconn по-прежнему планирует построить предприятие в США

«Сделать Америку снова великой» Дональд Трамп обещал ещё в рамках первой президентской кампании. Тогда в качестве иллюстрации инициативы по созданию новых рабочих мест в США тайваньская компания Foxconn была привлечена к строительству предприятия в штате Висконсин, который должен был дать работу 10 тысячам местных жителей. Сейчас Foxconn утверждает, что не отреклась от этого проекта.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

С другой стороны, как отмечает издание Nikkei Asian Review, основатель Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) признал, что «в мире многое изменилось с момента начала сотрудничества с властями Висконсина». На изменение сроков реализации американского проекта Foxconn повлияли пандемия и рыночные условия. Сама компания с тех пор пересмотрела ассортимент собственной продукции и специфику планов по расширению производства. Но это не повлияло на решимость Foxconn довести дело до конца, как утверждает основатель компании.

На данный момент Foxconn уже пришлось вложить в развитие проекта около $750 млн собственных средств. Когда формировались первоначальные договорённости, у власти в Висконсине находился союзник и товарищ Трампа по Республиканской партии, а теперь губернатором штата является представитель Демократической партии. Он заявил, что соглашение с Foxconn необходимо пересмотреть, поскольку компания не выполняет взятые на себя обязательства по организации локальных рабочих мест. В прошлом году на работу было принято 750 человек, Foxconn считает, что этого достаточно для выполнения условий контракта. Власти штата, по всей видимости, иначе смотрят на эту проблему. Первоначально компания должна была получить от властей штата до $4 млрд налоговых преференций, что на фоне общего бюджета стройки в $10 млрд выглядело неплохим подспорьем.

Терри Гоу резюмировал, что Foxconn будет придерживаться планов построить предприятие в Висконсине до тех пор, пока местные и федеральные власти смогут поддерживать эту инициативу. Компания готова не только создавать здесь новые рабочие места, но и привлекать инвестиции. До сих пор неясно, какой вид продукции будет сходить с конвейера будущего предприятия, поскольку ЖК-дисплеи компания на нём выпускать передумала.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: foxconn, сша, дональд трамп
foxconn, сша, дональд трамп
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