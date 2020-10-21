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Lenovo представила ноутбуки Yoga 13s, 14s и 14c на платформе Intel Tiger Lake

Компания Lenovo анонсировала портативные компьютеры Yoga 13s, Yoga 14s и Yoga 14c: в основу всех новинок положены процессоры Intel Core одиннадцатого поколения из состава аппаратной платформы Tiger Lake.

Ноутбук Yoga 13s предстал в стандартной версии и в модификации Yoga Pro 13s Carbon с корпусом, в конструкции которого применяется углеродное волокно. Устройства оснащены 13-дюймовым дисплеем формата 2,5К с разрешением 2560 × 1600 точек. Говорится о 100-процетном охвате цветового пространства sRGB.

Вычислительная нагрузка возложена на чип Core i5-1135G7, который содержит четыре ядра (восемь потоков инструкций) с тактовой частотой до 4,2 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Intel Iris Xe. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 512 Гбайт.

Лэптоп Yoga 14s, в свою очередь, располагает 14-дюймовым экраном 2,8К с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство несёт на борту процессор Core i5-1135G7, графический ускоритель NVIDIA GeForce MX450, 16 Гбайт ОЗУ и накопитель на 512 Гбайт.

Нужно отметить, что модель Yoga 14s также будет доступна в модификации с процессором AMD Ryzen 7 4800H и интегрированным графическим ускорителем Vega.

Наконец, портативный компьютер Yoga 14c может комплектоваться чипом Core i5-1135G7 или i7-1165G7. Второе из названных изделий объединяет четыре вычислительных ядра (восемь потоков инструкций) с тактовой частотой до 4,7 ГГц.

В продажу новинки поступят в ближайшее время. Цена — от 830 до 1050 долларов США в зависимости от модификации. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, yoga, ноутбук, лэптоп
lenovo, yoga, ноутбук, лэптоп
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