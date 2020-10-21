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Видеокартам Radeon RX 6000 приписали возможность разгоняться до 2800 МГц

Из утренних новостей уже известно, что номинальные частоты видеокарт Radeon RX 6000, дебютирующих в этом месяце, расположатся в диапазоне от 1815 до 2330 МГц. Программные средства, подготовленные к выходу этих видеокарт, уже сейчас позволяют понять, что верхняя граница частот на данный момент установлена на отметке 2800 МГц.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Популярный немецкий ресурс Igor’s LAB делится соответствующими подробностями после анализа возможностей по регулированию напряжений и частот видеокарт серии Radeon RX 6000, предоставляемых программным обеспечением MorePower Tool. Оно потребуется как оверклокерам, так и производителям видеокарт для настройки эксплуатационных параметров своих изделий данного семейства. Напряжение на графическом процессоре, например, можно будет поднять до 1,15 В.

Предел повышения частоты при помощи профильного программного обеспечения — это 2800 МГц. В реальности подобная частота вряд ли будет достижима без использования серьёзного охлаждения вроде жидкого азота, но в послужном списке той же GeForce RTX 2080 Ti подобный рубеж тоже значится. Правда, речь идёт исключительно об экспериментах с видеокартами, чья подсистема питания была радикальным образом модифицирована, а для охлаждения графического процессора применялся жидкий азот. Фактически, рекордом для GeForce RTX 2080 Ti является достижение частоты 3 ГГц, а ведь одноимённый графический процессор производился по 12-нм технологии.

Источник изображения: Igor's LAB

Источник изображения: Igor's LAB

Напомним, что в основе семейства GeForce RTX 30xx оказались графические процессоры Ampere, выпускаемые по 8-нм технологии на предприятиях Samsung. Представителям архитектуры RDNA 2 нашлось место на конвейере TSMC, они будут выпускаться по 7-нм технологии, что позволяет надеяться на неплохой частотный потенциал. Впрочем, главный редактор сайта Igor’s LAB поясняет, что лишь один из партнёров AMD пока замахнулся на достижение частоты 2577 МГц в случае с видеокартой Radeon RX 6800 XT, но под постоянной нагрузкой с обычным воздушным охлаждением имеет смысл рассчитывать на диапазон частот от 2,1 до 2,3 ГГц.

Как и ресурс VideoCardz, этот источник приписывает Radeon RX 6900 XT наличие 5120 потоковых процессоров и 16 Гбайт памяти с 256-разрядной шиной. Также сообщается, что эта видеокарта будет доступна ограниченным тиражом, и будет предлагаться только в эталонном исполнении. Более доступная Radeon RX 6800 XT предложит 4608 потоковых процессоров и аналогичную конфигурацию памяти с более низкой частотой. Именно на базе Radeon RX 6800 XT партнёры AMD смогут создавать разогнанные видеокарты. Если потолок по частоте графического процессора установлен на отметке 2800 МГц, то память сможет разгоняться до 17200 МГц.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: amd, radeon rx 6000, rdna 2, navi 2, видеокарты
amd, radeon rx 6000, rdna 2, navi 2, видеокарты
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