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Роботы займут половину рабочих мест уже через пять лет, но благодаря этому появятся новые вакансии

Через пять лет понадобится больше учёных и инженеров, чем бухгалтеров и механиков, заявили эксперты Всемирного экономического форума. Пандемия коронавируса COVID-19 ещё сильнее усугубит ситуацию с рабочими специальностями. Большинству придётся переучиваться. Но есть и хорошие новости.

Автомтзированная заводская сборка. Источник изображения: Getty Images

Автоматзированная заводская сборка. Источник изображения: Getty Images

В исследовании Всемирного экономического форума, данные о котором обнародованы в Лондоне, изучено состояние дел в 300 крупнейших компаниях мира. Большинство работодателей уверено (свыше 50 %), что автоматизация предприятий в ближайшее время ускорится. При этом 43 % руководителей полагают, что это же приведёт к сокращению рабочих мест.

Аналитики ВЭФ согласны, что автоматизация радикально изменит производственные процессы и отношения. Но будут не только сокращения. При должных усилиях со стороны властей, бизнеса и самих работников получится не только сохранить людям работу, но даже увеличить количество рабочих мест.

Так, специалисты ожидают, что к 2025 году половину работ будет выполнять автоматика (компьютеры либо роботизированные линии). Автоматизация уменьшит потребность в людях на 85 млн рабочих мест, но в то же время будут созданы 97 млн новых рабочих мест, что даст прибавку в 12 млн открытых позиций для освоивших новые специальности.

Люди не будут нужны для таких работ, как ввод данных, секретарские должности, ведение бухгалтерских расчётов, аудит, сборочные и другие работы с низкой квалификацией в заводских условиях, управленческая деятельность (менеджмент), служба поддержки и сопровождения клиентов, генеральные и управляющие производством менеджеры, механики по ремонту и обслуживанию оборудования, работники по складскому учёту.

В то же время новые рабочие места будут созданы для людей по специальностям, связанным с анализом данных и научными разработками, специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению, по большим данным, автоматизации процессов, развитию бизнеса, цифровой трансформации, информационной безопасности, программному обеспечению и приложениям, а также Интернету вещей. По крайней мере, «белые воротнички» — офисные работники, могут с меньшими потерями пережить трансформацию, тогда как «синие воротнички» — люди с рабочими специальностями — вынуждены будут кардинально менять рабочую среду, а это пережить труднее.

Сегодня автоматизация охватывает примерно треть рабочих мест в мире. В одних странах больше, в других меньше. Если общество уже находится на высокой отметке автоматизации, оно переживёт её углубление с меньшими потерями. В развивающихся странах, где доля низкоквалифицированного труда несоизмеримо выше, обучение новым навыкам будет проходить труднее и не без потрясений для общества. Как утверждают специалисты ВЭФ, окно возможностей закрывается намного быстрее, как никогда раньше. Пандемия коронавируса ещё сильнее усугубляет процессы в жизни и экономике. Как это часто бывает, действовать нужно было ещё вчера, а ведь ещё даже не начинали.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, финансовые новости и аналитика,
Теги: автоматизация, работа, аналитика, прогнозы, человек
автоматизация, работа, аналитика, прогнозы, человек
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