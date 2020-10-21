В России технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медицинское изделие

Стало известно о том, что в России технология искусственного интеллекта, используемая для выявления пневмонии у больных коронавирусом, прошла процедуру регистрации как медицинское изделие. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Павла Пугачёва.

О завершении процесса регистрации замминистра рассказал в ходе своего выступления на форуме «Открытые инновации», добавив, что ещё три подобных изделия в настоящее время регистрируются в Росздравнадзоре. «Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать как медицинские изделия, чтобы они вошли в текущую практику медицинских работников», — заявил господин Пугачёв.

Напомним, о начале использования искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных коронавирусом ещё в апреле этого года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда было сказано о том, что на основе технологий искусственного интеллекта осуществляется обработка снимков компьютерной томографии на коронавирус, благодаря чему алгоритм даёт экспертное заключение. Снимки пациентов из всех 45 московских центров компьютерной томографии передаются в единый радиологический центр, где с помощью соответствующих алгоритмов осуществляется их обработка и постановка диагноза.

Эту работу позднее оценил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностики столичного департамента здравоохранения Сергей Морозов. Он отметил, что за счёт использования искусственного интеллекта врач уже через 15 минут после компьютерной томографии получает в руки оригинальное исследование и результаты его обработки. По его словам, в будущем такой подход может сделать работу врача безошибочной.