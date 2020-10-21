После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно

Компания Intel на этой неделе договорилась с SK Hynix о продаже бизнеса по производству твердотельной памяти типа NAND. До марта 2025 года Intel сможет получать кремниевые пластины, выпускаемые на предприятии в Даляне, но потом этот китайский актив перейдёт в собственность SK Hynix. Эксперты считают, что сделка поможет Intel экономить до $2 млрд ежегодно.

Бизнес Intel по производству твердотельной памяти вышел на безубыточность только в этом году, до этого шесть кварталов подряд он приносил убытки. Развитие производства памяти потребовало от компании существенных инвестиций. Казалось бы, после подобных многомиллиардных вложений продавать бизнес было бы не совсем разумно, но аналитики Raymond James определили, что без такого «балласта» Intel сможет высвобождать ежегодно до $2 млрд на другие цели.

SK Hynix в этой сделке тоже заинтересована, поскольку в показателях 2019 года она увеличила бы её долю рынка до 20 %, как поясняют эксперты BMO Capital Markets. Их коллеги из RBC озабочены возможным влиянием сделки между Intel и SK Hynix на рынок литографического оборудования, поскольку если корейский производитель памяти пожелает резко увеличить объёмы производства, то спрос на профильное оборудование тоже возрастёт.

Самое интересное, что акциям Intel данная новость никакой поддержки не оказала, а вот курс акций Western Digital Corporation и Micron Technology вырос на 10,2 и 3,5 % соответственно. SK Hynix после завершения сделки с Intel имеет некоторые шансы стать вторым по величине производителем твердотельной памяти.