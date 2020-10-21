Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr.

Классическая аркада Pong для игровых автоматов от компании Atari, напоминающая 2D-аналог пинг-понга, получит новое воплощение в виде портативного игрового планшета-консоли Atari Mini Pong Jr. Новинка была разработана в сотрудничестве с китайской компанией UNIS, специализирующейся на создании различных аркадных систем и игровых автоматов.

Длина Atari Mini Pong Jr. составляет всего 30 сантиметров. Устройство оборудовано 7,9-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Внешне новинка напоминает аркадный игровой стол. Управление в игре осуществляется с помощью физических кнопок и колёс, напоминающих аналоговый игровой контроллер, использовавшийся в оригинальных игровых системах Pong. На одной из боковых сторон игрового мини-автомата находится регулятор громкости, а также кнопка вызова меню и кнопка питания. Гаджет может работать через USB-кабель, а также автономно. В последнем случае используются три перезаряжаемых аккумулятора типа AA.

Для Atari Mini Pong Jr. предусмотрен режим на одного и двух игроков. Живого оппонента сможет заменить компьютерный противник с десятью уровнями сложности.

«Мы были рады сотрудничать с творческой командой UNIS, помогавшей создать эту вдохновлённую оригинальной Pong новую игровую машину. Новинка скоро появится в онлайн-магазине. Atari Mini Pong Jr. станет отличным подарком для поклонников Atari, а также коллекционеров, заинтересованных в том, чтобы ощутить по-новому простой, но то же время очень увлекательный геймплей Pong», — цитирует слова гендиректора Atari Фреда Чесне (Fred Chesnais) пресс-релиз компании.

К сожалению, компания не уточнила информацию о доступности компактной игровой приставки Mini Pong Jr., а также не сообщила её стоимость. Но, вероятно, устройство будет недорогим, поскольку может запускать только одну игру. Для сравнения, аналогичное решение в виде игрового мини-автомата Astro City Mini Arcade от компании Sega с 36 играми стоит порядка $120.