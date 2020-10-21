Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах

В ближайшее время компания Huawei, как ожидается, анонсирует смартфон среднего уровня Honor 10X Lite: интернет-источники опубликовали качественные пресс-изображения этого аппарата, демонстрирующие его фронтальную и тыльную части.

Устройство показано на рендерах в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном, зелёном и градиентном. На одной из боковых граней корпуса можно видеть дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Известно, что смартфон оснащён IPS-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма. По центру в верхней области панели предусмотрено отверстие для одинарной фронтальной камеры. Сзади установлена четверная камера, объединяющая 48-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и пару 2-мегапиксельных датчиков.

Говорится о наличии восьмиядерного процессора без поддержки 5G-сетей. Аппарат будет нести на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Вероятно, выйдут модификации и с другим объёмом памяти.

Среди прочего упомянуты аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, контроллер NFC, симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Ожидается, что на российском рынке смартфон будет предлагаться по цене от 18 000 до 21 000 рублей.