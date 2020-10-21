Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал

Объём продаж смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения на российском рынке увеличивается приблизительно в три раза каждый квартал. Такие данные, как сообщает «Коммерсантъ», приводят ретейлеры, в частности, группа «М.Видео-Эльдорадо».

По оценкам, за первые девять месяцев текущего года в РФ было реализовано 23 млн «умных» сотовых аппаратов всех типов на сумму 390 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2019-го рост составил 6,5 % в штуках и 14 % в деньгах.

Если рассматривать только сегмент 5G-устройств, то с января по сентябрь на российском рынке было продано около 160 тыс. таких смартфонов на сумму приблизительно 9,2 млрд рублей.

Иными словами, в общем объёме рынка 5G-модели заняли менее 1 % в штучном выражении и около 2,3 % в денежном исчислении. В категории флагманских устройств показатели составили соответственно 5 % и 10 %.

И всё же участники рынка отмечают быстрый рост продаж 5G-смартфонов, несмотря на отсутствие в России коммерческих сотовых сетей пятого поколения. Более того, эксперты полагают, что с появлением аппаратов Apple iPhone 12, в которых реализована поддержка 5G, доля устройств с возможностью подключения к сетям пятого поколения серьёзно увеличится.