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Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал

Объём продаж смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения на российском рынке увеличивается приблизительно в три раза каждый квартал. Такие данные, как сообщает «Коммерсантъ», приводят ретейлеры, в частности, группа «М.Видео-Эльдорадо».

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

По оценкам, за первые девять месяцев текущего года в РФ было реализовано 23 млн «умных» сотовых аппаратов всех типов на сумму 390 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2019-го рост составил 6,5 % в штуках и 14 % в деньгах.

Если рассматривать только сегмент 5G-устройств, то с января по сентябрь на российском рынке было продано около 160 тыс. таких смартфонов на сумму приблизительно 9,2 млрд рублей.

Иными словами, в общем объёме рынка 5G-модели заняли менее 1 % в штучном выражении и около 2,3 % в денежном исчислении. В категории флагманских устройств показатели составили соответственно 5 % и 10 %.

И всё же участники рынка отмечают быстрый рост продаж 5G-смартфонов, несмотря на отсутствие в России коммерческих сотовых сетей пятого поколения. Более того, эксперты полагают, что с появлением аппаратов Apple iPhone 12, в которых реализована поддержка 5G, доля устройств с возможностью подключения к сетям пятого поколения серьёзно увеличится. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, россия, российский рынок, 5g, 5g в россии
смартфоны, россия, российский рынок, 5g, 5g в россии
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