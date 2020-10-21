Консольная версия Risk of Rain 2 вышла из раннего доступа и даже не подорожала

Издательство Gearbox Publishing и студия-разработчик Hopoo Games в официальном микроблоге серии Risk of Rain объявили о выпуске обновления 1.0 для консольных версий Risk of Rain 2.

До недавнего времени Risk of Rain 2 на PS4, Xbox One и Nintendo Switch находилась в программе раннего доступа. Свежий же крупный контентный патч довёл игру до релизного состояния.

С выходом 1.0 консольная Risk of Rain 2 пополнилась концовкой (с заставочным роликом и титрами), видеовступлением, новым выжившим, уровнем, боссом, двумя монстрами, четырьмя музыкальными треками, испытаниями и различными предметами.

Помимо прочего, релизное обновление принесло с собой десятки исправлений и улучшений. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Gearbox Software.

«В этом обновлении мы повысили эффективность множества предметов, а также дали игрокам куда больше свободы на протяжении забега. Наша цель — сильнее увлечь пользователей, а не сделать игру внезапно легче», — объяснили в Hopoo Games.

В отличие от ПК-версии, с выходом из раннего доступа консольная Risk of Rain 2 не подорожала. Более того, по сравнению с началом октября игра даже подешевела: изменение коснулось и PS4 (в меньшей степени), и Xbox One, и Switch.

Релизная сборка Risk of Rain 2 вышла на ПК (Steam) 11 августа. В будущем разработчики планируют выпустить для игры ещё одно контентное обновление, а затем сосредоточиться на платных расширениях.