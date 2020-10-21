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Microsoft выпустила первую тестовую сборку браузера Edge для устройств на базе Linux

Разработчики из Microsoft опубликовали первую тестовую сборку своего фирменного браузера Edge для платформы Linux, которая доступна для загрузки с сайта Edge Insiders, а также из репозитория Linux Software Repository. Веб-обозреватель распространяется в виде rpm- и deb-пакетов для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE.

Согласно имеющимся данным, разработчики планируют каждую неделю обновлять Linux-сборку Edge. На данный момент браузер Microsoft для Linux не такой функциональный, как в версии для Windows или macOS. Однако уже сейчас он может использоваться разработчиками для проверки совместимости создаваемых ими сайтов и приложений с обозревателем Microsoft. Инструменты для разработчиков, веб-платформа, API для дополнений и средства автоматизированного тестирования доведены до паритета со сборками для других операционных систем.

На данный момент доступна возможность привязки только к локальной учётной записи, поскольку подключение к Microsoft Account и ADD пока не поддерживается. Кроме того, отсутствует возможность осуществления синхронизации настроек, закладок и истории навигации.

Стоит отметить, что с момента развития нового Edge Microsoft передала сообществу Chromium немало улучшений и исправлений, которые создавались для собственного браузера корпорации. К примеру, в Chromium были переданы улучшения, которые связаны с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64 и др.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, unix-системы, Браузеры,
Теги: edge, linux, браузер
edge, linux, браузер
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