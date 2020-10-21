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Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему. Новый SSD-контроллер E18 обеспечит скорость до 7,4 Гбайт/с

По данным ресурса TweakTown, новейший контроллер PS5018-E18 от компании Phison, предназначенный для сегмента NVMe-накопителей с поддержкой стандарта PCI-Express 4.0, обладает очень высокой производительностью. Недавно мы сообщали о первых решениях на его основе, но они пока не появились в продаже.

Phison стала первой компанией на рынке, выпустившей серию контроллеров E16 для потребительских накопителей PCIe 4.0. Однако позднее основные конкуренты в лице Silicon Motion, Marvell, Samsung и другие выпустили свои решения, которые показали более высокий уровень производительности. Поэтому тайваньский производитель решил разработать новое поколение высокопроизводительного контроллера для потребительских SSD премиум-класса и представил семейство PS5018-E18.

Ресурс TweakTown сообщает, что у него оказались результаты проверки производительности одного из первых SSD, построенных на базе нового контроллера Phison E18. Тестирование проводилось в программе CrystalDiskMark. Опубликованный скриншот показывает, что скорость последовательного чтения и записи новинки составляет 7381,21 и 7025,86 Мбайт/с, что делает E18 одним из самых быстрых в мире контроллеров для NVMe-накопителей PCIe 4.0.

Источник изображения: TweakTown

Источник изображения: TweakTown

На базе PS5018-E18 уже были представлены серии NVMe-накопителей Sabrent Rocket 4 Plus, а также HOF Extreme от компании Galax. Оба производителя заявляют для своих решений скорость последовательного чтения и записи на уровне 7000 и 6850 Мбайт/с соответственно.

Ранее также сообщалось, что контроллер для NVMe-накопителей PCIe 4.0, обеспечивающий скорость передачи данных до 7400 Мбайт/с, представила компания Silicon Motion.

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Рубрики: Новости Hardware, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: контроллер, nvme, nvme-накопитель, nvme ssd, phison
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