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Ошибка в Android 11 не позволяет приложениям переходить в полноэкранный режим

В данный момент Android 11 исполнилось чуть больше месяца. Операционная система постепенно развёртывается производителями смартфонов, укрепляя свои позиции на рынке. Несмотря на то, что она несёт в себе массу улучшений и новых функций, Android 11 также содержит множество недоработок. Одна из них не позволяет приложениям переходить в полноэкранный режим.

gizmochina.com

gizmochina.com

Пользователи уже обнаружили в актуальной версии Android массу неприятных нюансов. Среди них «глючное» управление мультимедиа, проблемы с многозадачностью и другие. Теперь выявлена ошибка, не позволяющая приложениям и играм полноценно переходить в полноэкранный режим. Панель навигации по-прежнему отображается на одной из сторон экрана, в его верхней части видна строка состояния. Такое поведение системы доставляет массу неудобств, поскольку элементы пользовательского интерфейса часто перекрывают элементы управления играми, что мешает полноценному погружению в игровой процесс.

gizmochina.com

gizmochina.com

В настоящее время полноценное решение проблемы не обнаружено, хотя в некоторых случаях помогает полное завершение и перезапуск приложения или игры. Стоит отметить, что ошибка присутствует не только в «голом» Android. Она возникает и в ОС со сторонним оболочками интерфейса, такими как Samsung One UI 3.0. Есть надежда, что Google решит эту проблему в последующих обновлениях Android 11.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: программное обеспечение, операционная система, баги, google, android
программное обеспечение, операционная система, баги, google, android
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