YouTube для Android вскоре позволит выбирать качество видео по умолчанию для разных типов интернет-соединения

Пользователи приложения YouTube для Android уже скоро смогут выбирать качество видео по умолчанию для Wi-Fi и подключения к Интернету посредством сотовой сети. Ещё в июне компания заявляла, что будет тестировать эту функцию, однако пользователи до сих пор не получили к ней доступ. Теперь издание Android Police сообщило, что в бета-версии приложении наконец-то появилась эта настройка.

В данный момент меню настройки качества видео содержит четыре пункта. Data Saver обеспечивает самое низкое качество видео, однако позволяет экономить сотовый трафик. Пункт Higher picture quality предполагает воспроизведение видео в максимально доступном качестве, доступном при текущей скорости сетевого соединения. В режиме Auto приложение само определит подходящее качество видео, а вот пункт Advanced позволит пользователям выбрать точное разрешение для воспроизведения роликов.

Эти настройки доступны для каждого видео, однако теперь их можно применять в приложении в качестве параметров по умолчанию. В настройках приложения появится пункт «Настройки качества видео», отмеченный как «BETA». К сожалению, в нём пока отсутствует возможность настройки точного разрешения видео. Пользователям придётся выбирать между Auto, Data Saver и Higher picture quality. Информации о том, когда возможность настройки качества видео по умолчанию станет общедоступной, пока нет.