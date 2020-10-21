3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиМнение аналитика: iPhone 12 mini не смож...
Новости Hardware

Мнение аналитика: iPhone 12 mini не сможет вернуть моду на компактные смартфоны

Смартфоны с небольшими экранами уже стали экзотикой. Компании-производители увеличивают стандартную диагональ дисплеев из года в год. В этом году она уже перешагнула через отметку шесть дюймов. Однако запуск iPhone 12 mini безусловно порадовал поклонников компактных устройств. Стоило ожидать, что некоторые производители Android-устройств тоже покажут небольшие смартфоны, однако надёжный источник сообщил, что это вряд ли случится.

gizmochina.com

gizmochina.com

Авторитетный аналитик и техноблог Digital Chat Station сообщает, что никаких данных о массовой разработке компактных Android-смартфонов пока нет. По мнению источника это связано с тем, что производство компактных устройств потребует модификации сборочных линий, а это, в свою очередь, повлечёт за собой повышенные расходы, на которые не готово большинство производителей.

Та же Apple вложила много средств и усилий в разработку iPhone 12 mini, а его производство обходится несколько дороже, чем изготовление устройств с универсальным дизайном. Компании приходится самостоятельно модифицировать некоторые компоненты, вследствие чего их стоимость возрастает. Например, 5,4-дюймовый экран iPhone 12 mini является самым дорогим компонентом смартфона.

gizmochina.com

gizmochina.com

Тем не менее, в Сети уже некоторое время ходят слухи о скором запуске компактного смартфона Redmi. Кроме того, относительно компактными аппаратами можно назвать Google Pixel 4a c 5,81-дюймовым дисплеем и флагманский Sony Xperia 5 II с чипом Snapdragon 865 и вытянутой 6,1-дюймовой матрицей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены iPhone 12 и iPhone 12 mini — первые смартфоны Apple с поддержкой 5G
Выяснились названия всех iPhone нового поколения. Младший будет называться iPhone 12 mini
iPhone mini может стать новым именем «бюджетного» смартфона Apple
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi 11
Рендеры Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra демонстрируют новую камеру и безрамочный экран
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, слухи, разработка, apple, рынок смартфонов
смартфон, слухи, разработка, apple, рынок смартфонов
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 142
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 135
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 122
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 108

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
Стратегия Humankind, отсылающая к Civilization, выйдет в апреле 2021 года 5 ч.
Гротескный хоррор от первого лица Scorn получил 14-минутный геймплейный ролик и ориентировочные сроки выхода 6 ч.
Сотни стримеров снова получили предупреждения от Twitch за музыку на трансляциях 6 ч.
Google ответила на обвинения в монополизме: все используют наш поисковик, потому что хотят, а не потому что вынуждены 6 ч.
Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году 7 ч.
Стимпанк и стрельба от первого лица: новые слухи о следующей большой RPG от inXile Entertainment 7 ч.
Издательство Devolver Digital купило студию Croteam, известную по Serious Sam 8 ч.
Номад не выстоял: хакеры взломали Denuvo в Crysis Remastered 8 ч.
Единство противоположностей: ПК-версия Fortnite получила огромное обновление, чтобы сделать игру меньше 9 ч.
Детективная новелла Chicken Police о двух пернатых копах выйдет 5 ноября 9 ч.
Acer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c 2 ч.
Acer будет продавать фирменные вентиляторы Predator FrostBlade отдельно от компьютеров 2 ч.
Фото сквозь пиво: объектив 35-мм плёночной камеры Lomography HydroChrome можно заполнить жидкостью 3 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера Arctic Freezer 50: прямой контакт атакует! 3 ч.
У IBM третий квартал подряд снижается выручка, а реструктуризация может привести к сокращению 20 тыс. рабочих мест 5 ч.
Cisco представила SD-WAN маршрутизаторы Catalyst 8000 Edge для границы сети 6 ч.
Представлены очки MOBA Razer Edition, которые защитят глаза от вредного синего света монитора 6 ч.
Относительно доступный OnePlus Nord N10 5G внешне будет похож на флагманский OnePlus 8T 6 ч.
Project Apex: всё-как-сервис от Dell Technologies 7 ч.
Acer расширила серию бизнес-ноутбуков TravelMate тремя моделями на процессорах Tiger Lake 8 ч.