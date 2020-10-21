Мнение аналитика: iPhone 12 mini не сможет вернуть моду на компактные смартфоны

Смартфоны с небольшими экранами уже стали экзотикой. Компании-производители увеличивают стандартную диагональ дисплеев из года в год. В этом году она уже перешагнула через отметку шесть дюймов. Однако запуск iPhone 12 mini безусловно порадовал поклонников компактных устройств. Стоило ожидать, что некоторые производители Android-устройств тоже покажут небольшие смартфоны, однако надёжный источник сообщил, что это вряд ли случится.

Авторитетный аналитик и техноблог Digital Chat Station сообщает, что никаких данных о массовой разработке компактных Android-смартфонов пока нет. По мнению источника это связано с тем, что производство компактных устройств потребует модификации сборочных линий, а это, в свою очередь, повлечёт за собой повышенные расходы, на которые не готово большинство производителей.

Та же Apple вложила много средств и усилий в разработку iPhone 12 mini, а его производство обходится несколько дороже, чем изготовление устройств с универсальным дизайном. Компании приходится самостоятельно модифицировать некоторые компоненты, вследствие чего их стоимость возрастает. Например, 5,4-дюймовый экран iPhone 12 mini является самым дорогим компонентом смартфона.

Тем не менее, в Сети уже некоторое время ходят слухи о скором запуске компактного смартфона Redmi. Кроме того, относительно компактными аппаратами можно назвать Google Pixel 4a c 5,81-дюймовым дисплеем и флагманский Sony Xperia 5 II с чипом Snapdragon 865 и вытянутой 6,1-дюймовой матрицей.