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Эксперты: глобальные тенденции работают на китайскую полупроводниковую отрасль, и санкции не станут помехой

Через два года в Китае стартует национальное производство памяти типа DRAM. Производством микросхем будет заниматься дочернее предприятие холдинга Tsinghua Unigroup. Там намерены повторить успех компании YMTC, за четыре года с нуля запустившей выпуск самой передовой в мире 128-слойной памяти 3D NAND. Санкции США пока не коснулись Tsinghua и её подразделений, но это не пугает высшее руководство компании. Тенденции работают на благо Китая.

Глава Tsinghua Unigroup Жао Вейгуо (финансист развития производства DRAM и NAND в Китае)

Глава Tsinghua Unigroup Жао Вейгуо (финансист развития производства DRAM и NAND в Китае)

В прошлом году компания Tsinghua Unigroup пригласила на должность старшего вице-президента и главы японского подразделения 72-летнего Юкио Сакамоту (Yukio Sakamoto), бывшего генерального директора компании Elpida Memory. Этот ветеран производства DRAM принимает непосредственное участие в становлении национального китайского производства микросхем оперативной памяти. Журналисты из японского информагентства Nikkei поинтересовались у г-на Сакамоты перспективами Китая в области производства полупроводников и услышали много интересного.

По мнению профессионала, современные тенденции в области полупроводниковых технологий работают на благо Китая. Эта область почти дошла до предела своих возможностей, эксплуатирующих классические техпроцессы КМОП. Тем самым догоняющий, кем может считаться Китай, в развитии национальных полупроводниковых технологий и производств движется даже быстрее тех, кто находится впереди него, но топчется на месте. Это быстро сокращает расстояние и с этим ничего нельзя поделать.

Дональд Трамп в штате Висконсин роет яму китайской экономике (на месте будущего завода Foxconn)

Дональд Трамп в штате Висконсин роет яму китайской экономике (на месте будущего завода Foxconn)

Впрочем, в кратковременной перспективе помешать Китаю можно, чем, например, занят Дональд Трамп со своими санкциями. Но ещё в мае старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Льюис (James Lewis) написал в своём блоге, что «Чрезмерно широкие ограничения нанесут больше вреда США, чем Китаю». Например, запрет США на поставку спутниковых компонентов в Китай привел к тому, что среди компаний не из США нашлись альтернативные поставщики.

Сакамото отметил, что был впечатлён, когда в начале этого года разговаривал с одним из лидеров китайского бизнеса. «Он сказал мне, что китайские технологические лидеры теперь благодарны г-ну Трампу за то, что он помог им обрести твердую решимость разрабатывать технологии самостоятельно», — сказал Сакамото.

Но вернёмся к тенденциям. Одним из следствий производства флеш-памяти с трёхмерной (многослойной) компоновкой стало то, что размеры транзисторов, управляющих ячейками, перестали быстро уменьшаться. Более того, они сейчас примерно в два раза больше тех, что у планарной флеш-памяти, которая выпускалась ещё пять лет назад. Тогда производители дошли до использования 14-нм техпроцесса, тогда как сегодня для выпуска 3D NAND активно используют и 32-нм и 22-нм техпроцессы. Фактически, утверждает г-н Сакамото, производители флеш-памяти отказались от перехода на EUV-проекцию.

EUV-сканер компании ASML, котрый никак не доедет до Китая

EUV-сканер компании ASML, который никак не доедет до Китая

Тем самым нас подводят к мысли о том, что Китай может отказаться от EUV-литографии на длительный срок и особенно от этого не пострадает. В то же время в стране крепнет и расширяется выпуск производственного оборудования и материалов для обычной литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне с длиной волны 193 нм. Так, в Китае созданы прототипы сканеров по самым современным в мире DUV-технологиям: иммерсионные лазеры на основе фторида аргона. К тому же использование EUV-литографии — это только верхушка айсберга. Под один сканер EUV надо менять практически всё остальное оборудование и техпроцессы.

Ужесточение санкций против Китая в сфере закупок производственного оборудования, сырья и инструментов для разработки полупроводников это может притормозить развитие страны. Однако в долгосрочной перспективе Китай способен расширить свои возможности во всех связанных секторах — материалах, оптике, химии, контроле над процессами производства пластин, проверке поверхностей, функциональном тестировании и так далее.

Источник изображения: Kyodo

Источник изображения: Kyodo

В Китае достаточно способных ученых и инженеров для разработки собственного оборудования для производства микросхем и программного обеспечения для проектирования микросхем. «Их национальная стратегия, направленная на то, чтобы отправить много студентов в школы и компании США, а затем возвратить их, как возвращаются морские черепахи, продолжалась десятилетиями, и она приносит свои плоды», — сказал Nikkei Тошиаки Икома (Toshiaki Ikoma), бывший президент японской дочерней компании Texas Instruments и, в прошлом, технологический консультант SMIC. Хидеки Вакабаяси (Hideki Wakabayashi), профессор Токийского университета наук, говорит, что невозможно быстро разработать всю цепочку поставок оборудования и материалов для производства микросхем. Но «у Китая есть возможность стать доминирующей страной в этой области через 10–20 лет из-за обилия талантов во всех областях науки и техники».

«Новые технологии, такие как новые материалы, 3D, усовершенствованная упаковка, проектирование микросхем с помощью искусственного интеллекта и сотрудничество в облачном производстве — всё это создаст новые возможности для новых игроков», — сказал Самуэль Ван (Samuel Wang), вице-президент Gartner по исследованиям.

Санкционное давление США очевидным образом отодвигает реализацию мечты Китая обеспечить себя к 2025 году собственными полупроводниками на 70 %. Согласно исследованию IC Insights, в 2019 году Китай обеспечил в этой области только 16 % собственного спроса. Но в долгосрочной перспективе политика США повышает вероятность того, что Китай добьётся своей стратегической цели и даже превзойдёт её.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, китайские производители, аналитика, экономика
производство микросхем, китайские производители, аналитика, экономика
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