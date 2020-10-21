Детективная новелла Chicken Police о двух пернатых копах выйдет 5 ноября

Издательство HandyGames на своём официальном сайте объявило дату выхода визуальной новеллы Chicken Police (она же «Пернатые копы») от независимой венгерской студии The Wild Gentlemen для большинства целевых платформ.

Chicken Police поступит в продажу 5 ноября текущего года для PC (Steam, GOG), PlayStation 4 и Xbox One. Версия для Nintendo Switch появится на виртуальных прилавках уже в «скором времени».

Стоимость Chicken Police на всех целевых платформах составит $20 (около 1500 рублей). Региональный эквивалент назван не был, но и предзаказы пока не собирают, а страница игры есть только в Steam и GOG.

События Chicken Police разворачиваются в чёрно-белом городе Кловилль, где игрокам в роли, собственно, пернатых копов Сонни Перьеленда и Марти Макцыпа предстоит собирать улики и допрашивать колоритных жителей.

Разработчики обещают «богатую сюжетную линию с классическими поворотами чёрно-белого кино», более 8 часов диалогов, более 30 уникальных озвученных персонажей и «великолепный оригинальный саундтрек».

По случаю анонса даты выхода Chicken Police разработчики совместно с издателем представили кинематографичный трейлер проекта с нарезкой из неинтерактивных эпизодов приключения.

Для тех, кто не может дождаться 5 ноября и хочет собственноручно опробовать Chicken Police уже сейчас, разработчики из The Wild Gentlemen подготовили бесплатную демоверсию — она доступна на странице игры в Steam.