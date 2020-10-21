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Acer дополнила серии Swift, Spin и Aspire ноутбуками на процессорах Tiger Lake

Сегодня компания Acer представила новые мощные ноутбуки, которые дополнили популярные серии Swift, Spin и Aspire. Все свежие лэптопы основаны на актуальных процессорах Intel Core 11-го поколения с достаточно производительной интегрированной графикой Intel Iris Xe, однако это далеко не всё, чем они могут привлечь пользователей.

Одной из самых любопытных моделей благодаря использованию новой дискретной графики Intel Iris Xe Max, можно считать Acer Swift 3X. Компания-производитель заявляет, что это тонкое, лёгкое и быстрое устройство придётся по душе представителям творческих профессий, например фотографам и создателям YouTube-контента. Ноутбук весит всего 1,37 кг, что позволяет удобно работать с ним даже в дороге. При этом устройство способно проработать до 17,5 часов от одного заряда батареи, что, безусловно, порадует пользователей, работающих «в поле». Стоит отметить, что за 30 минут зарядки ноутбук получает запас энергии, необходимый для четырёх часов непрерывной работы. Качественный 14-дюймовый дисплей лэптопа с разрешением Full HD, занимающий 84 процента площади верхней крышки, обеспечивает 72-% охват цветового пространства NTSC. Что касается коммуникационных возможностей, тут всё на высшем уровне. Acer Swift 3X поддерживает Wi-Fi 6 и оснащён портами Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2.

Acer

Acer

Acer Spin 5, выполненный в форм-факторе трансформера с сенсорным экраном, при весе в 1,2 кг обладает толщиной 14,9 мм. Тем не менее при довольно компактных габаритах устройство предлагает вполне достойную производительность. Ноутбук основан на процессоре Intel Core i7, которого в связке с графикой Intel Iris Xe хватает для подавляющего большинства задач. Сенсорный экран и тачпад устройства защищены стеклом Corning Gorilla Glass с качественным антимикробным покрытием. Дисплей с соотношением сторон 3:2, выполненный по технологии IPS, поддерживает фирменный стилус Acer Active Stylus на базе технологии Wacom AES, что особенно оценят пользователи, много работающие с графикой. Производитель заявляет для компьютера 15 часов автономной работы.

Acer

Acer

Acer Spin 3, в отличие от старшей модели, получил дисплей с соотношением сторон 16:10 при диагонали 13,3 дюйма. Как и Spin 5, он оснащается новейшими процессорами Intel 11-го поколения и графикой Iris Xe. Экран устройства также вращается на 360 градусов и поддерживает фирменный стилус Acer Active Stylus.

Acer

Acer

Новый Acer Aspire 5, помимо графики Iris Xe, может комплектоваться видеоадаптерами NVIDIA GeForce MX450. В тонком корпусе устройства нашлось место для 24 Гбайт оперативной памяти, SSD-накопителя ёмкостью до 1 Тбайт и 2-Тбайт жёсткого диска. Благодаря эргономичной конструкции корпус Aspire 5 приподнимается над поверхностью стола при раскладывании, и клавиатура находится под углом, что заметно повышает удобство работы с ноутбуком.

Acer

Acer

Стоимость ноутбука Spin 5, который появится в продаже в ноябре этого года, будет начинаться от $1000. Более доступный Spin 3, который выйдет на рынок месяцем позже, будет стоить от $850. Swift 3X можно будет приобрести уже в этом месяце за $900.

Что касается Aspire 5, то устройство доступно в трёх размерах. 14- и 15-дюймовые модели уже продаются в Китае по цене от $500. 17,3-дюймовая модификация появится в ноябре по цене от $550.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, ноутбуки и нетбуки,
Теги: новинка, ноутбук, трансформер, acer, aspire
новинка, ноутбук, трансформер, acer, aspire
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