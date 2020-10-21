Единство противоположностей: ПК-версия Fortnite получила огромное обновление, чтобы сделать игру меньше

Сегодня в Fortnite вышло хэллоуинское обновление «Fortnite: кошмары». На ПК многие заметили, что оно занимает намного больше места, чем другие аналогичные патчи — около 27 Гбайт. Разработчики уже объяснили, что это изменения с прицелом на перспективу уменьшения размеров грядущих обновлений.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Fortnite начинается внутриигровое событие «Месть Мидаса». В рамках него игроки будут выполнять различные испытания и путешествовать по зловещим островам в режиме «Королевской битвы». Отличие «кошмаров» заключается в том, что после смерти вы становитесь тенью и можете вернуться в матч, чтобы побороться за победу с другими умершими. Хэллоуинское событие завершится 3 ноября.

В связи с выпуском обновления Epic Games объяснила в Twitter, почему патч на ПК такой огромный. Как оказалось, это часть оптимизации компьютерной версии Fortnite. В результате игра значительно уменьшится в размерах — более чем на 60 Гбайт, — а будущие обновления станут в разы компактнее. Кроме того, разработчик обещает ускорение загрузок в самом шутере.

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance. — Fortnite Status (@FortniteStatus) October 20, 2020

Напомним, что Fortnite доступна условно-бесплатно на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и Android.