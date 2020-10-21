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Acer представила десктоп ConceptD 300 и обновлённые ноутбуки ConceptD с процессорами Intel Comet Lake

Компания Acer пополнила ассортимент своей продукции новой настольной компактной рабочей станцией ConceptD 300, предназначенной для профессионалов в CAD-проектированием и 3D-моделировании, а также представила обновлённые версии ноутбуков ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro.

Новый мощный настольный компьютер ConceptD 300 собран в корпусе формата Mid-Tower с весьма привлекательным внешним видом. Белая отделка корпуса в сочетании с элегантной деревянной верхней панелью и чёрной решётчатой фронтальной панелью смогут определённо украсить любой офис. Производитель обещает весьма тихий (для офиса) уровень шума рабочей станции, который не будет превышать 40 дБА.

Конечно же, одной эстетикой Acer не ограничилась. Настольная компактная рабочая станция ConceptD 300 оборудована весьма производительными компонентами. Например, в качестве основы система использует новейший процессор Intel Core i7 10-го поколения серии Comet Lake-H.

Система готова предложить до 64 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666 и установку графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Такая конфигурация без проблем позволит использовать новинку для видеомонтажа, 3D-моделирования, а также работы с системами автоматизированного проектирования CAD.

Для хранения информации предусмотрена возможность установки жёсткого диска объёмом до 4 Тбайт, а также твердотельного NVMe-накопителя формата M.2 ёмкостью до 1 Тбайт. В оснащение также входят несколько разъёмов USB 3.2, встроенный кардридер формата SD и один порт USB Type-C, позволяющий подключать к ПК несколько дисплеев и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Acer ConceptD 7

Acer ConceptD 7

Обновлённые ноутбуки Acer ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro, рассчитанные на тех, кто занимается созданием творческого контента, готовы предложить такой же уровень производительности, как и вышеуказанная настольная рабочая станция. Обе модели тоже оснащаются новейшим процессором Intel Core i7-10750H поколения Comet Lake-H.

Обе портативные системы собраны в белом алюминиевом корпусе, оборудованы 15,6-дюймовыми IPS-панелями с соотношением сторон 16:9 и поддержкой разрешения 3840 × 2160 точек (4K-UHD). Дисплеи ноутбуков готовы предложить 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. Основная разница между моделями заключается в том, что ConceptD 7 может предложить установку дискретную видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, а модель ConceptD 7 Pro в качестве самого высокопроизводительного варианта предлагает профессиональный графический ускоритель NVIDIA Quadro RTX 5000.

Acer ConceptD 7 Pro

Acer ConceptD 7 Pro

В оснащение обновлённых моделей ноутбуков серии ConceptD 7 входят модуль Intel Wi-Fi 6 (Gig+), несколько разъёмов USB 3.2, по одному разъёму Thunderbolt 3, а также по одному USB Type-C с альтернативным режимом работы DisplayPort. Производитель также обновил сенсорную панель ноутбуков, оснастив её защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Кроме того, Acer заявляет использование в обновлённых моделях новой системы охлаждения Vortex Flow с низким уровнем шума до 40 дБА.

Стоимость настольного ПК Acer ConceptD 300 на рынках Европы будет начинаться с 1299 евро. В продажу система поступит в ноябре. Обновлённые ноутбуки ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro появятся в европейской рознице уже в этом месяце. Цена на первый будет начинаться с 2899 евро. За старшую версию будут просить от 3699 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer, acer conceptd, десктоп, ноутбук, comet lake, intel
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