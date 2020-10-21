Номад не выстоял: хакеры взломали Denuvo в Crysis Remastered

Хакерская группировка CPY продолжает свой «крестовый поход» по взлому новых игр. Долгое время она бездействовала и не выкладывала проекты на пиратские ресурсы. Однако недавно CPY с помпой вернулась, преодолев защиту сразу в четырёх свежих релизах. Затем под её натиском пала Marvel’s Avengers, а сегодня, 21 октября, аналогичная судьба постигла Crysis Remastered.

О взломе обновлённой версии шутера от Crytek сообщил портал CrackWatch. В игру была встроена DRM-защита Denuvo одной из последних версий. Судя по всему, для CPY технология уже не выступает сколько-нибудь серьёзным препятствием. За последние дни Crysis Remastered стала третьей игрой с новой версией Denuvo, которую упомянутая хакерская группировка отправила на торрент-трекеры. Первые две — это ремейк Mafia и Marvel’s Avengers. Видимо, разработчикам технологии придётся в срочном порядке улучшать её, иначе многие ПК-версии будущих проектов будут сразу после релиза появляться на пиратских порталах.

Параллельно с CPY игры взламывает хакер Empress: недавно он выложил в свободный доступ Mortal Kombat 11.