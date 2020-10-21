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Стимпанк и стрельба от первого лица: новые слухи о следующей большой RPG от inXile Entertainment

В сентябре руководитель inXile Entertainment Брайан Фарго (Brian Fargo) рассказал, что студия работает сразу над несколькими RPG. Судя по всему, действие одной из них происходит в стимпанковом мире. На это намекают изображения, которые руководители разработки нового проекта Джейсон Андерсон (Jason Anderson) и Чад Мур (Chad Moore) публикуют на Pinterest.

Галереи с сотнями изображений заметил один из пользователей ResetEra. Их объединяет стилистика стимпанка и альтернативной викторианской Англии: на них можно увидеть тематическое оружие, устройства и одежду. Как считают игроки, публикации связаны с поиском визуального направления проекта.

Примечательно, что Андерсон и Мур вместе работали над стимпанковой изометрической RPG Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura в ныне не существующей Troika Games. В то время Андерсон был одним из генеральных директоров студии и выступал творческим руководителем проекта, а Мур занимал позиции ведущего художника и ведущего дизайнера. Не исключено, что разработчики решили вернуться к данному направлению.

Другим намёком на стимпанковый антураж будущей игры пользователи считают фотографии нового офиса inXile, которыми Фарго поделился в сентябре. Интерьер оформлен в духе стимпанка.

Недавно inXile открыла вакансию старшего геймплейного дизайнера. В объявлении отмечается, что игра будет сочетать элементы RPG и шутера от первого лица. Специалисту придётся работать над геймплейными фрагментами со стрельбой от первого лица из «мощного оружия с выраженной тактильной отдачей» и применением «уникальных боевых способностей». От соискателя требуется опыт разработки игр на Unreal Engine — в мае студия подтвердила, что одна из новых RPG создаётся на Unreal Engine 5.

Авторы называют игру проектом ААА-класса и отмечают, что на её разработку выделяется много ресурсов. Вероятно, выпустят её только через несколько лет (с момента анонса до выхода Wasteland 3 прошло почти четыре года). Как и все будущие игры Xbox Game Studios, RPG войдёт в подписку Xbox Game Pass сразу после премьеры.

Вторая RPG находится на очень раннем этапе подготовки к производству и, скорее всего, выйдет ещё позже. Первые новости о ней появятся нескоро. Помимо этого, inXile готовит многопользовательский VR-шутер Frostpoint VR: Proving Grounds, релиз которого состоится до конца года.

Новейшая игра inXile, Wasteland 3, вышла 28 августа 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Она получила высокие оценки прессы (рейтинг на Metacritic — 85/100). Студия планирует выпустить несколько дополнений к ней.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox,
Теги: inxile, xbox game studios, rpg, microsoft
inxile, xbox game studios, rpg, microsoft
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