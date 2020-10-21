Acer расширила серию бизнес-ноутбуков TravelMate тремя моделями на процессорах Tiger Lake

Компания Acer анонсировала три новых портативных компьютера серии TravelMate. Среди них ноутбук-трансформер с сенсорным экраном TravelMate Spin P4, компактный и мощный TravelMate P4, выполненный в традиционном форм-факторе, и прочный ноутбук с большим количеством портов и длительным временем автономной работы TrvelMate P2.

Все устройства основаны на процессорах Intel Core 11-го поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe. Опционально доступны комплектации с дискретными видеоадаптерами NVIDIA GeForce MX350. Все три модели ноутбуков могут оснащаться до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 и твердотельными накопителями ёмкостью до 1 Тбайт. Кроме того, по заявлению производителя, новые TravelMate могут без проблем проработать полный рабочий день без необходимости подзарядки. Для TravelMate Spin P4 и P4 показатель автономности составляет 15 часов, P2 может предложить пользователям 13 часов без подзарядки.

Кроме того, 14-дюймовый сенсорный дисплей TravelMate Spin P4 с разрешением Full HD демонстрирует повышенную устойчивость к появлению царапин благодаря применению защитного стекла Corning Gorilla Glass. Устройство поддерживает фирменный стилус Acer Active, основанный на технологии Wacom. Стоит заметить, что TravelMate P4 и Spin P4 защищены по военному стандарту MIL-STD-810G. Все три модели TravelMate могут похвастаться поддержкой Wi-Fi 6 и 4G LTE с использованием eSIM, что особо порадует тех, кто много работает «на ходу». Присутствуют в устройствах и высокоскоростные порты Thunderbolt 4, поддерживающие скорость передачи данных до 40 Гбит/с.

Что касается защиты от несанкционированного доступа, которая крайне важна для бизнес-компьютеров, тут всё на довольно высоком уровне. TavelMate P4 и Spin P4 оснащаются модулем Trusted Platform Module 2.0, который проверяет наличие признаков взлома на стадии загрузки системы. Для более безопасного входа в систему через Windows Hello ноутбуки оснащаются инфракрасными камерами и дактилоскопическими сенсорами. Дополнительную степень конфиденциальности обеспечивает физическая шторка на веб-камере.

TravelMate P2 поступит в продажу уже в этом месяце по цене от $800. Одновременно с ним будут запущены TravelMate P4 и TravelMate Spin P4, стоимость которых будет начинаться от $900 и $1000 соответственно.