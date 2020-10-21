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Издательство Devolver Digital купило студию Croteam, известную по Serious Sam

Издательство Devolver Digital сообщило о приобретении студии Croteam. Заявление об этом опубликовали на официальном сайте компании.

В объявлении о покупке сказано: «[С момента выхода Serious Sam 3] Croteam и Devolver Digital объединились для выпуска десятков игр — от безумной Serious Sam до отмеченной наградами The Talos Principle для ПК, консолей, виртуальной реальности и мобильных платформ. Croteam и Devolver Digital встречаются уже так давно, что решили пойти дальше и пожениться». Последнее предложение, конечно же, сказано в шутку, как и много другое в сообщении. Например, издательство написало, что продолжит давать свои «глупые рекомендации Croteam», которая и дальше будет их игнорировать и пользоваться полной творческой свободой.

Последней на текущий момент совместной игрой Croteam и Devolver Digital является шутер Serious Sam 4. Проект получил в Steam 5336 отзывов, 82 % из которых положительные.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: devolver digital, croteam
devolver digital, croteam
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